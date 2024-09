X Factor, no di Lauro a concorrente: arriva canzone frecciatina

Ieri su Sky Uno è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show musicale X Factor. Uno dei concorrenti che ha fatto maggiormente discutere è stato sicuramente Mc Drago con la sua “Fleximan”. L’aspirante talento non ha superato la fase di selezioni a causa del no ricevuto da parte di Paola Iezzi ed Achille Lauro, cosa che ha scatenato anche qualche polemica da parte del pubblico. In seguito alla sua esperienza nel talent il rapper ha pubblicato un nuovo singolo che sembra contenere una frecciatina proprio nei confronti del programma ed in particolar modo di Lauro. Scopriamo meglio che cosa è accaduto e che cosa dice il testo della canzone di Mc Drago.

Mc Drago eliminato: presunta frecciatina ad Achille Lauro nel nuovo singolo

La prima puntata di X Factor andata in onda ieri sera, giovedì 12 settembre, su Sky Uno ha già portato le prime polemiche. In particolare ha fatto discutere il caso di Lorenzo Tullio Drago, in arte Mc Drago. Quest’ultimo si è presentato davanti ai giudici cantando il suo inedito “Fleximan”. La performance non ha tuttavia convinto tutti. Se Jake La Furia e Manuel Agnelli hanno voluto premiare la sua originalità, Paola Iezzi ed Achille Lauro gli hanno invece detto di no. Proprio il verdetto di Lauro ha portato all’eliminazione dell’artista e alle proteste da parte del pubblico in studio. Dopo l’esperienza negativa all’interno del talent Mc Drago ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Mr no” che ad alcuni è suonato come una frecciatina proprio nei confronti del programma ed in particolare di Achille Lauro.

Già il titolo sembrerebbe essere riferito al no ricevuto dal cantante di “Me ne frego“. Inoltre uno dei versi del brano cita proprio il nome di Achille. Queste le parole precise: “Arriva il piccolo Achille, uno schizzo accidentale”. La conferma che si tratterebbe di una stoccata nei confronti del talent show è arrivata dallo stesso autore del brano. Mc Drago ha difatti pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram un articolo uscito su Biccy in cui si parlava proprio della presunta frecciatina verso Achille Lauro. Se così fosse è chiaro che al rapper non è andata giù l’eliminazione!