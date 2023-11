X Factor, Morgan torna all’attacco: “Annalisa invitata per umiliarmi”

Continua a far discutere il ‘caso Morgan‘ creatosi ieri sera, 16 novembre, durante la puntata di X Factor. Il cantante ha litigato con praticamente tutti i presenti, lasciandosi andare ad esternazioni che hanno causato molta indignazione. Il giudice ha prima umiliato Francesca Michielin, riprendendo la gaffe commessa dalla conduttrice su Ivan Graziani la scorsa settimana. In difesa della cantante, è poi intervenuto Fedez, verso il quale si è lasciato ad un commento agghiacciante: “Mi fai da psicologo? Sei troppo depresso per fare lo psicologo”. Infine, si è anche scontrato con Dargen D’Amico e con Ambra Angiolini, come si può vedere da un fuori onda diffusosi sul web.

Nonostante la pioggia di critiche ricevute, Morgan è tornato all’attacco e ha avuto da ridire nuovamente sul programma e sui suoi colleghi. Il leader dei Bluvertigo ha deciso di sfogarsi nei commenti di un post pubblicato dalla pagina ufficiale di X Factor, sostenendo di aver ricevuto un trattamento diverso dai suoi colleghi. Inoltre, ha anche dichiarato di essere stato umiliato appositamente dalla trasmissione con l’ospitata di Annalisa. Ecco cosa ha scritto:

La parola giusta credo sia ‘umiliazione’. C’è molta gente che gode nell’umiliarmi. Ad esempio la messinscena degli Astromare era umiliante nei loro confronti. Così come la messinscena dei Sickteens. In relazione ai colossal a cui sono stato costretto ad assistere sentendo me e i miei ragazzi umiliati. Senza contare l’umiliazione dell’ospitata di Annalisa. Senza l’umiliazione di non aver potuto scegliere i brani per la giostra. E rigorosamente non poter attingere dalle assegnazioni quando invece tutti gli altri hanno avuto questa libertà. Che schifo.

Difatti, Annalisa è stata la super ospite della live di X Factor di giovedì, 16 novembre. La cantante, oltre ad esibirsi con il suo nuovo singolo ‘Euforia’, ha anche cantato una versione acustica della sua hit ‘Bellissima‘. Una scelta non casuale, considerando la polemica che l’ha travolta con Morgan proprio poche settimane fa. Nella prima puntata del talent show, il giudice aveva affermato di non apprezzare la canzone, definendola banale e “niente di che sul piano armonico e melodico“.

Le parole del musicista avevano scatenato un caso mediatico e la stessa Francesca Michielin aveva detto la sua, invitando Ambra Angiolini a cantare insieme il brano di Annalisa in uno dei suoi concerti. Dunque, secondo Morgan, l’aver invitato proprio l’artista ligure sarebbe stato un affronto nei suoi confronti, fatto appositamente per umiliarlo. Neanche a dirlo, gli utenti hanno nuovamente criticato Morgan, schierandosi dalla parte degli altri giudici e di Annalisa.

Inoltre, diversi fan del programma hanno trovato irrispettoso l’andare a esprimere le proprie lamentele sotto post dedicati ai concorrenti in gara. In questo modo, Morgan starebbe attirando nuovamente l’attenzione sulla sua persona, spostando il focus dai ragazzi che, tramite la condivisone delle loro performance, potrebbero acquisire maggiore visibilità.