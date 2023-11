X Factor, Morgan: pesante fuorionda con Ambra. Le scuse a Fedez

Nel corso della puntata di ieri di X Factor, Morgan è stato una vera mina vagante. Ha litigato con tutti, iniziando da Fedez e finendo ad Ambra. Con la seconda c’è stato un pesante fuorionda che sta facendo il giro del web. Con Fedez è finito nella bufera, per via di una dichiarazione che lascia l’amaro in bocca, per cui in queste ore si è scusato. Sui social network stanno facendo discutere i video che vedono protagonista il giudice del noto talent show di Sky.

A detta di molti telespettatori, Morgan non sarebbe per nulla concentrato sulla competizione e sui suoi allievi, bensì preferirebbe litigare con i suoi colleghi. Si parla, in particolare, dell’acceso scontro con Ambra Angiolini. Come è possibile capire con il video che sta facendo il giro del web, i due giudici se ne sono detti di tutti i colori. Il filmato riprende un fuorionda, registrato da uno degli spettatori presenti nel pubblico in studio.

L’accesa lite tra Morgan e Ambra a X Factor non poteva passare inosservata. Lo scontro ha visto protagonista Angelica, la cantante che la Angolini ha nella sua squadra e che ha conquistato proprio tutti, ma a quanto pare non Morgan. Quest’ultimo ci è andato giù pesante, continuando a discutere con la nota attrice e collega sotto gli occhi degli spettatori presenti in studio. Come è possibile notare, l’ex dei Bluvertigo ha mandato a quel paese Ambra e poi è tornato a sedersi. Il tutto è accaduto durante gli RVM degli Stunt Pilots.

Con eleganze, al contrario, la Angiolini è rimasta seduta al suo posto e ha evitato di controbattere ancora.

Io credevo che Ambra fosse stata messa fra Morgan e Fedez per evitare di farli litigare troppo, perché il rischio che quei due arrivino alle mani è altissimo. Invece è lei che sta servendo alla grande e continua a farci mangiare! Grazie di cuore regina.pic.twitter.com/lYGd7FBASS — SpirituALE ~ Rosanna Lambertucci era (@zitt0p3latoh) November 17, 2023

X Factor, Morgan e la battuta sullo psicologo a Fedez

In queste ore, si sta discutendo molto sulla battuta fatta da Morgan a Fedez. Lo stesso giudice di X Factor ha deciso in queste di fare le sue scuse. Facendo il punto della situazione, l’ex Bluvertigo ha tuonato contro il rapper: “Mi fai da psicologo? Sei troppo depresso per fare lo psicologo”. Il battibecco tra i due giudici ha fatto infuriare non poco il pubblico sul web.

Questo perché Morgan avrebbe decisamente esagerato con Fedez, che da tempo ormai è molto attivo sul tema della salute mentale. Il marito di Chiara Ferragni ha preferito non replicare all’attacco del collega, restandone in silenzio dopo la battuta di cattivo gusto. Ed ecco che, di fronte alla polemica scoppiata sul web, Morgan si è ritrovato a dover dare delle spiegazioni al pubblico. Inizialmente ha fatto un po’ il punto della situazione, spiegando nel dettaglio cos’è accaduto:

“Torno adesso a casa da una puntata live di X Factor dove ci sono stati dei contrasti, la tensione è stata alta, cose che in televisione sono abbastanza normali ma non voglio che certe cose vengano percepite come quello che non sono. Mi riferisco a uno scambio con Fedez, che probabilmente si è ‘stranito’ e si è sentito offeso e ha frainteso questa cosa. Dopo che lui è stato sarcastico nei miei confronti tutta la serata e io rispondevo con altrettanto sarcasmo. A un certo punto verso la fine mi fa la morale e io rispondo ‘dovresti farmi da psicologo’ e lui ha detto ‘non è il caso’ e io ‘sei troppo depresso’”

A questo punto, Morgan ha deciso di fare chiarezza sulla parola “depresso”, che ha definito ironica più nei confronti di se stesso che di quelli di Fedez. Dopo di che, in questo lungo messaggio condiviso con il suo ufficiale profilo di Instagram, il giudice di X Factor ha parlato della tragedia che ha visto protagonista il padre. Così ha fatto intendere di essere consapevole dell’importanza che ha la parola “depressione”:

“La depressione è uno stato che conosco molto bene, perché ho una lunga storia di depressione sia personale che familiare. Non si creda che sia stata una volontà di colpire ‘l’ammalato’, perché io non sono tenuto a riferirmi alla cartella clinica, io non voglio offendere nessuno, per me ‘depressione’ è una parola che è importante usarla proprio per un motivo legato alla mia storia, anche perché mio padre si è tolto la vita nel 1988 per qualcosa che oggi verrebbe chiamata ‘depressione'”

Polemiche finite? Il web continua a parlare, ma Morgan appare sincero in questo suo lungo sfogo.

X Factor: Morgan e l’umiliazione a Francesca Michielin

La situazione è decisamente sfuggita di mano a Morgan, che solo nelle scorse settimane fa è finito al centro della polemica per via del suo attacco contro Annalisa. A finire nel mirino del giudice è stata anche Francesca Michielin, che ricopre il ruolo di conduttrice del talent show di Sky.

Morgan ha deriso la cantante così: “Ivan Graziani ti aspetta nel backstage, è con Annalisa”. Con questa affermazione, il giudice ha ripreso la gaffe commessa da Francesca la scorsa settimana, quando ha chiesto a Colapesce come è stato lavorare con Ivan Graziani. Quest’ultimo è moto nel 1997.

La stessa Michielin si è anche scusata per questa gaffe, eppure Morgan ha preso la palla al balzo comunque per ridere sulla questione.