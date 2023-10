X Factor, Morgan contro Annalisa: stoccata del suo produttore

Questa sera, giovedì 26 ottobre, sono finalmente iniziati i live della nuova edizione di X Factor. Alla conduzione, è tornata per il secondo anno di fila Francesca Michielin. Tra i giudici, invece, il pubblico ha ritrovato Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez (tornato a lavoro dopo i problemi di salute). Ma, l’elemento più atteso della serata è stato sicuramente il ritorno di Morgan. A distanza di anni, il cantante è tornato a vestire i panni di giudice, riuscendo fin da subito a non deludere le aspettative. Difatti, a pochi minuti dall’inizio del programma, il leader dei Bluvertigo ha già innescato la prima polemica. Cosa è successo esattamente?

A causare la discordia è stata l’esibizione di Matteo Alieno Pierotti, uno dei concorrenti della squadra di Ambra Angiolini. Quest’ultima gli ha assegnato il brano di Annalisa, ‘Bellissima‘, riadattandolo in una versione più armonica e meno pop. Dopo la performance, i quattro giudici sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione. Il primo a dire la sua è stato Fedez, che ha confessato di non aver apprezzato il cambio di melodia della canzone. Ecco che, allora, è intervenuto Morgan. Quest’ultimo, però, non si è limitato a commentare il ragazzo, ma ha voluto scagliarsi proprio contro Annalisa e il suo brano:

Tu potresti cantare tutto. Io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l’hai valorizzata. Quella canzone è armonicamente inesistente.

Un attacco duro quello di Morgan, che non è affatto piaciuto ai numerosi fan dell’ex allieva di Amici. Su Twitter infatti si è scatenata una vera e propria bufera sul cantante, contro il quale è arrivata una pioggia di critiche. Tra i diversi utenti che si sono scagliati contro di lui, troviamo anche Davide Simonetta, il produttore del brano ‘Bellissima’, nonché ex fidanzato di Annalisa. “ “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido”, ha scritto riferendosi, ovviamente, a Morgan. E, neanche a dirlo, il tweet ha ricevuto subito un’ondata di likes e di commenti di supporto.

Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido — Davide Simonetta (@Davidedwhale) October 26, 2023

In tutto ciò, è giusto ribadire che ‘Bellissima‘ è stata una delle canzoni di maggiore successo degli ultimi anni in Italia. Lo scorso settembre, il brano è risultato come il primo singolo nella storia di un’artista femminile a rimanere in classifica per ben 52 settimane consecutive. Il 18 settembre, poi, è riuscito a raggiungere le 400.000 copie vendute, diventando il brano di un’artista solista italiana più venduto in Italia nella storia della FIMI. Questo record è stato poi eguagliato dalla stessa Annalisa, con il suo singolo successivo ‘Mon amour’.