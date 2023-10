Annalisa: “Mia svolta ‘aggressiva’? Cosa ne pensa Maria De Filippi”

Annalisa è stata intervistata da Nicola Savino, ospite a Radio Deejay, in cui è sbarcata per promuovere il suo ultimo album E poi siamo finiti nel vortice. Durante l’intervista la cantante ha espresso delle parole di profonda stima nei confronti di Maria De Filippi.

“Io la sento vicino sempre, devo essere sincera. Però devo dirti che il fatto che nei momenti davvero importanti non è mai mancata. Lei è sempre stata una consigliera. Ma anche una chiacchiera a volte. Lei è molto sintetica, però cavolo… In quelle due parole che ti dice… Stai già meglio dopo”.

La conduttrice, infatti, è stata anche invitata al matrimonio che si è celebrato lo scorso 29 giugno. È grazie a lei e al suo programma che Annalisa è riuscita ad emergere. Partecipò ad Amici nel 2011, durante la decima edizione, dove si classificò seconda dopo Virginio. Un trampolino di lancio che ha saputo sfruttare al meglio, dando poi vita a progetti discografici ambiziosi con i quali ha collezionato diversi successi.

Nicola Savino le ha chiesto cosa pensasse la De Filippi della sua “svolta sexy“:

“Cosa ha detto della mia svolta sexy? Non lo so. Di questo non abbiamo parlato in maniera dettagliata. Però io ho percepito un grande sostegno da parte sua. Anche apprezzamento nel momento in cui, per esempio, sono andata a cantare i miei singoli ad Amici. Ho visto veramente uno spiegamento di forze… Coreografie meravigliose… Un appoggio bello, è sempre stata così devo dire”.

Infatti la cantante sarà presente anche nella prossima puntata di Amici, dove promuoverà il disco nuovo e il singolo Ragazza sola.

E poi siamo finiti nel vortice: il nuovo album

Dopo i successi dei singoli rilasciati nell’ultimo anno, Annalisa è tornata con il nuovo album E poi siamo finiti nel vortice. La cantante a Radio Deejay ha spiegato che questo nuovo disco è frutto di un lungo lavoro dato soprattutto dal successo di Bellissima.

“L’idea di questo album è nata quando ci siamo visti due anni fa ed era tempo di provare a fare qualcosa di diverso, perché ero alla fine del percorso discografico di prima. Era tempo di nuovi esperimenti e abbiamo scritto “Bellissima”. L’idea è stata unire la scrittura, la melodia e la vocalità delle icone della musica italiana, come appunto gli anni ’60, con il sound anni ’80. Sono due cose che a me sono sempre state molto care, è una grande scuola”.

Lo scopo, ha detto la cantante, è quello di voler raccontare un percorso:

“Oggi ha ancora senso fare gli album quando si fa un lavoro di questo tipo, con una centralità, un focus importante. Racchiudere queste canzoni in un racconto e svilupparlo a seconda dell’ordine dei brani ti permette di portare le persone in un mondo, dai profondità alle canzoni e aggiungi un contenuto”.

E a Savino e Linus che le hanno chiesto se Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola hanno cambiato il suo percorso ha risposto:

“Le cose sono cambiate sicuramente, proprio per quello che raccontavo prima. È stato l’unire gli aspetti di vocalità, scrittura e sound. Si è creato l’equilibrio perfetto sulla mia personalità artistica. Forse precedentemente mi stavo avvicinando, il giorno in cui abbiamo scritto “Bellissima” forse è successo, c’è stato questo allineamento. Quello che fai uscire dev’essere in sincronia con quello che succede nel mondo e che il mondo vuole che esca”.

La cantante ora si sta preparando per il Forum D’Assago, dove canterà il 4 novembre e poi partirà in tour per tutto il 2024.

Annalisa incinta?

Savino e Linus sono poi tornati sull’indiscrezione sulla presunta gravidanza della cantante e lei ha confermato di non essere incinta e che, nel caso accadrà, sarà lei stessa a dare la notizia. Ma ha anche detto che al momento non è intenzionata poiché ha molti progetti da portare avanti: “Devo fare un sacco di cose prima. Per adesso siamo ancora senza novità. Quando ci saranno delle novità, arriveranno dalla mia boccuccia, questo è poco ma sicuro“.