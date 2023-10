Ambra Angiolini e Michielin, stoccata al veleno su Morgan: il video

Ieri, sabato 28 ottobre, Ambra Angiolini e Francesca Michielin hanno lanciato una stoccata non indifferente a Morgan. Ma, procediamo con ordine. Lo scorso giovedì, 26 ottobre, sono iniziati ufficialmente i live di X Factor. La grande novità di quest’edizione è sicuramente il ritorno di Morgan, grande veterano del talent show. Un ritorno che non ha deluso le aspettative, dato che, a pochi minuti dall’inizio della puntata, il cantante ha già dato il via alla prima polemica. Questo perché, nel commentare l’esibizione di un concorrente di Ambra Angiolini, il giudice ha colto l’occasione per criticare duramente Annalisa e il suo brano “Bellissima“, definendolo “banale” e “armonicamente inesistente“.

Delle dichiarazioni che hanno suscitato la forte reazioni dei numerosi fan di Annalisa ma anche del suo stesso produttore, Davide Simonetta, che in un tweet lo ha accusato di non aver mai avuto un successo musicale. Ebbene, anche la stessa Francesca Michielin pare non essere proprio d’accordo con quanto detto da Morgan. Durante la puntata, la cantante non aveva potuto dire niente per rispettare il suo ruolo da conduttrice. Tuttavia, la questione non sembra proprio esserle andata giù e, a distanza di giorni, ha voluto finalmente dire la sua.

Ieri sera, sabato 28 ottobre, la Michielin si è esibita al locale Arca Milano con un suo live. Tra gli ospiti, c’era proprio Ambra Angiolini, colei che ha assegnato al suo concorrente la canzone di Annalisa. Dunque, la conduttrice di X Factor ha colto l’occasione per cantare proprio sulle note di ‘Bellissima‘ insieme ad Ambra. Ma, prima di esibirsi, non ha potuto fare a meno di togliersi qualche sassolino dalle scarpe:

Volevo dire questa cosa. Di “do” in questo pezzo ce ne sono pochi. Non riprendete questo momento, non sto scherzando. Questa canzone è armonicamente molto complessa, ci tengo a dirlo perché io non posso parlare quando sono là. Voi sì (rivolgendosi ad Ambra), io no. Questo brano parte con un primo grado che è il fa, poi re minore sesto grado, bomba.

Boom la Michielin e Ambra che rispondono a Morgan dopo il suo show a #XF2023 ????????????pic.twitter.com/4Qv1pHAwJV — Cristian #EPSFNV (@yosoyelfanal) October 28, 2023

E, dopo questa stilettata nei confronti di Morgan, le due hanno poi cantante sulle note della hit di Annalisa. Ovviamente, nonostante la richiesta di Francesca, il momento è stato ripreso dalle varie persone presenti e il video ha subito iniziato a circolare in rete, diventando virale. La maggior parte degli utenti social si sono schierati dalla parte delle due donne e non hanno ancora digerito gli attacchi del leader dei Bluvertigo all’ex allieva di Amici. A questo punto, non resta che attendere il prossimo giovedì per scoprire se Morgan deciderà di rispondere alla frecciatina delle colleghe.