X Factor, ex volto vs Fedez: “Scartata da uno che non sa cantare”

Sembra non esserci pace per Fedez. Da mesi, il rapper è al centro dell’attenzione dei media, sia per la sua vita privata che per quella professionale. L’ultima polemica nella quale è stata coinvolto risale a pochi giorni fa, quando si è reso protagonista di una performance disastrosa durante un concerto al Festival Agroalimentare di “Amunì” a Torrenova, in Sicilia. A causa di alcuni problemi tecnici con l’autotune, il cantante ha completamente stonato la sua hit estiva “Sexy Shop” in collaborazione con Emis Killa e il video della performance è diventato virale su tutti i social. Il cantante ha poi risposto alle critiche, con un video di spiegazioni che ha suscitato ulteriore disapprovazione.

Tra i tanti che hanno commentato il video, troviamo anche Dora Lee Marchi, una cantante eliminata proprio da Fedez durante le selezioni di X Factor nel lontano 2017. Dora ha condiviso un lungo sfogo sul suo profilo TikTok, con una forte didascalia che recita: “Le persone devono sapere”. Nel video, l’artista mostra prima la famigerata esibizione flop di Fedez, per poi passare ad attaccare il rapper. Ricordando il no ricevuto durante le audizioni al talent show di Sky Uno, Dora ha dato una lezione al rapper su cosa significhi davvero essere artisti e i sacrifici necessari per perseguire il proprio sogno:

Se io penso che sono stata eliminata da XFactor nel 2017 da questo qui che canta così, una vita in salita. Te lo spiego io caro Fedez cos’è fare una vita in salita. È fare 120 date l’anno da due ore e mezza, anche 3 per 20 anni. È svegliarsi al mattino e non avere la voce per non riuscire a parlare con i tuoi cari. È andare al bar, ordinare un caffè e non capire che c***o ti sta chiedendo la cameriera perché sei sordo dal momento che quasi tutti i musicisti a 50 anni sono diventati sordi.

E ancora:

È non riuscire ad arrivare a fine mese nonostante tu ci metta l’anima, significa non riuscire ad andare alla recita di tua figlia perché quella sera lì hai una serata di cui non te ne frega un c***o ma a cui tu devi andare perché l’incasso ti serve per pagare le bollette e fare la spesa. Non esserci per tua figlia la sera della Vigilia di Natale, a Capodanno, non esserci mai al mattino perché dormi andando a letto alle 5 oppure ti svegli e sei uno zombie. Non hai le vacanze, la tredicesima e non guadagni abbastanza. Noi siamo allo sbando, nessuno ci tutela. Devi far divertire gli altri anche quando hai perso il papà, ad esempio: the show must go on.

Successivamente, Dora ha criticato apertamente le qualità musicali di Fedez, sminuendolo come artista e considerando ingiusto che qualcuno come lui avesse il potere di bloccare i sogni di molti talenti veri che, invece, avevano una vera capacità canora. La cantante aveva tenuto tutto dentro per ben sette anni e, adesso, ha colto l’occasione per dire la sua, sostenendo che il karma starebbe finalmente agendo contro di lui:

Io sono stata eliminata da te perché hai detto che ho un modo di cantare vecchio. Il tuo modo di cantare ‘moderno’ è essere stonati e non saper cantare? Fedez io sarò vecchia e avrò un modo di cantare vecchio, però ho sempre avuto rispetto per la musica. Ormai per uscire bisogna passare da un talent, non c’è altro modo. Lui ha mandato via gente che sapeva cantare, ha fatto questo tutta la vita. È diventato famoso sulle spalle degli altri. Tu non hai nessun tipo di competenza musicale, zero. Il problema è che tu sei così anche quando stai bene. Tu non sai cantare, è questo il problema. Ti esponi comunque come se fossi Eminem, Pavarotti. Ti sei permesso di tarpare le ali a persone che avevano un futuro. Il karma ti ridarà quello che tu gli hai dato, idem per me. Questa cosa ce l’ho qui dal 2017 e te la dovevo dire. Le persone devono sapere.

Il video di Dora ha rapidamente fatto il giro del web, venendo condiviso da migliaia di utenti. Tra l’altro, domani, giovedì 12 settembre, avrà inizio una nuova edizione di X Factor, alla quale Fedez non parteciperà più come giudice. La giuria sarà composta da Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, con Giorgia alla conduzione. Ad ogni modo, per ora, l’ex di Chiara Ferragni non ha ancora risposto alle critiche di Dora Lee Marchi. Tuttavia, conoscendo il suo modus operandi, è probabile che presto arrivi una risposta da parte sua. Chissà…