Fedez, disastro al concerto senza autotune: lui non ci sta e replica

Ennesima polemica per Fedez. Questa volta, però, non ha a che vedere con la sua vita privata, ma con la sua musica. Ieri, sabato 7 settembre, il rapper ha preso parte a tre serate dove ha cantato i suoi pezzi più famosi. Tuttavia, in uno di questi eventi, a causa di problemi tecnici, l’esibizione sulle note della sua hit estiva “Sexy Shop” si è rivelata un vero disastro. Si tratta del concerto al Festival Agroalimentare di “Amunì” a Torrenova, in Sicilia, dove il cantante è stato accolto da un bagno di folla. Ma, quello stesso pubblico, è poi rimasto deluso quando Fedez ha iniziato a stonare mentre cantava il suo brano in collaborazione con Emis Killa.

Durante la performance, pare che l’autotune abbia smesso di funzionare. Nonostante i suoi tentativi di proseguire, Fedez non riusciva a raggiungere alcune note, creando un’atmosfera piuttosto imbarazzante per il pubblico presente al concerto. Rendendosi conto del problema, l’ex di Chiara Ferragni è intervenuto dicendo: “Stoppala, abbiamo un problema tecnico. Possiamo ricominciare?”. Ma, l’autotune non è riuscito a tornare e il 34enne ha deciso di continuare a cantare con tanto di stonature, diventando protagonista di un video diventato ormai virale su tutti i social.

Nelle ultime ore, le riprese della sua esibizione al concerto hanno fatto il giro del web, scatenando una polemica accesa contro il cantante. Prima di tutto, proprio coloro che erano presenti hanno criticato il cantante, dicendosi insoddisfatti dello spettacolo a cui hanno assistito. Dopodiché, si sono aggiunti molti utenti che hanno iniziato a ironizzare sulla situazione, mettendo in evidenza quanto Fedez dipenda dagli strumenti tecnologici come l’autotune per cantare. Alcuni hanno messo in dubbio la sua capacità di essere definito un artista, sottolineando che senza questi aiuti esterni le sue performance risulterebbero inascoltabili.

La polemica non è certamente sfuggita a Fedez, che ha deciso di rispondere con delle storie sul suo profilo Instagram. L’ex giudice di X Factor ha voluto far chiarezza riguardo il vero motivo dietro la sua esibizione non riuscita, utilizzando la sua solita ironia. “Scoop, non sono Celine Dion”, ha scritto come didascalia di un video in cui si è poi espresso con queste parole:

Video viralissimo del girono, super scoop: ho cantato di m*rda Sexy Shop ieri ad una data. Innanzitutto, mai preteso di essere Celine Dion, mai detto di esserlo, ma in questo caso non è che ho cantato di m*rda perché non c’era l’autotune. Probabilmente l’avrei cantata di m*rda anche senza l’autotune, ma in questo caso era impostato su una scala armonica diversa dalla tonalità del brano. Quindi, anche se l’avesse cantata una persona intonata, non io ovviamente, l’avrebbe stonata comunque perché l’autotune ti porta su delle note sbagliate rispetto a quelle della canzone. Basta, finita la polemica. Di cosa parliamo adesso?

“Detto ciò non vi nascondo che mi girano le pa*line anche a me, perché ci tengo sempre a dare il meglio”, ha poi aggiunto Fedez in un tono più serio, ringraziando comunque tutti coloro che sono venuti e si sono scatenati insieme a lui. Infine, ha specificato che,negli altri brani, la sua performance è stata decisamente migliore, condividendo un video della serata mentre canta “Bimbi per strada”.