Fedez, nuovo singolo: fan ci leggono frecciatina a Chiara Ferragni

Fedez ha condiviso un estratto del suo nuovo singolo in collaborazione con Nicky Savage. La canzone, probabilmente intitolata “Di Caprio”, sembrerebbe contenere come la precedente un riferimento alla sua ex Chiara Ferragni. Il suo testo è stato difatti letto da molti come una frecciatina verso l’influencer e ha scatenato alcune polemiche sui social. Scopriamo meglio quali sono le parole del brano che sembrano essere rivolte proprio alla Ferragni e perché in molti ci hanno visto una stoccata nei suoi confronti.

Federico Leonardo Lucia, conosciuto da tutti con il nome d’arte Fedez, è tornato con nuova musica. Sui social sono stati difatti condivisi alcuni versi del suo prossimo singolo, che dovrebbe intitolarsi “Di Caprio”. La canzone vede la collaborazione del rapper napoletano Nicky Savage. Una parte del suo testo sembra contenere una frecciatina nei confronti di Chiara Ferragni, ormai ex moglie di Fedez. In particolare il testo presenta un riferimento al Pandoro-gate che ha recentemente visto coinvolta l’influencer ed imprenditrice digitale. C’è difatti una frase che recita “Panettone, ma non è Balocco“.

Lo spoiler del brano è arrivato in una live di Fedez e Nicky Savage a Porto Rotondo, in Sardegna, dove si è sentito il rapper napoletano pronunciare proprio la suddetta frase. Il video è immediatamente diventato virale sul web e sono stati in molti a commentare, alcuni sottolineando come quelle parole siano una possibile frecciatina nei confronti dell’ex di Fedez, Chiara Ferragni.

Anche nel singolo precedente riferimenti a Ferragni

Anche nel precedente singolo pubblicato dal rapper in collaborazione con Emis Killa, “Sexy shop”, c’è un evidente riferimento all’influencer ed imprenditrice digitale. In particolare nel testo si parla di alcune amiche di Ferragni, di cui tuttavia non vengono citati i nomi, che vengono definite come “assetate di fama”. Nei confronti di Chiara, invece, si possono leggere dei semplici consigli, come quello di non fidarsi. Altri versi, invece, contengono alcuni riferimenti alla fine del matrimonio tra i due. Non si è trattato quindi di una revenge song come si pensava inizialmente. Prima di pubblicare il singolo Fedez aveva comunque annunciato che nella canzone non ci sarebbe stato alcun dissing verso l’influencer.