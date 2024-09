X Factor, Achille Lauro che gaffe! Cosa ha detto a dei concorrenti

Questa sera su Sky Uno è andata in onda una nuova puntata di X Factor. I giudici hanno continuato con i provini, selezionando i concorrenti che andranno alla fase successiva del programma. Tra i tanti aspiranti talenti si è presentata anche una band, quella dei The Fools. Proprio nel rivolgersi ai membri del gruppo uno dei giudici, Achille Lauro, ha commesso alcune gaffe che non sono passate inosservate ai telespettatori. Scopriamo meglio che cosa ha detto di preciso.

Continua la ricerca del cantante con l’X Factor. Questa sera, difatti, è andata in onda una nuova puntata dei provini del talent show di Sky Uno. I nuovi giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, hanno selezionato altri talenti che sono passati alla fase successiva del programma. Tra i concorrenti che si sono presentati alle selezioni c’è stata anche la band dei The Fools. I ragazzi hanno presentato un loro inedito, ricevendo quattro si e passando così ai bootcamp.

Già al momento del loro arrivo in studio i giudici si sono mostrati sorpresi dal loro aspetto da perfette rockstar. Proprio in merito Achille Lauro si è abbandonato ad una gaffe che non è passata inosservata al pubblico.

Nel rivolgersi ad uno dei ragazzi della band ha difatti detto:

Tu potresti essere una futura rockstar con questa faccia, già drogata.

Se voleva fargli un complimento non c’è riuscito.

Non contento Achille Lauro ha perfino rincarato la dose. Nel commentare l’esibizione dei The Fools, difatti, ha commesso un’ulteriore gaffe!

Nello specifico il giudice ha rivolto ai ragazzi testuali parole:

Usciti dagli anni 70, da romanzo criminale. Ci separano solo i precedenti penali.

Ovviamente la gaffe del rapper non è passata inosservata ai telespettatori che hanno commentato le sue parole sul web. I più, tuttavia, hanno trovato i suoi commenti divertenti e ci hanno riso su.

Di seguito riportiamo soltanto alcuni dei commenti a riguardo comparsi su X (ex Twitter):

La band ha convinto oltre i giudici anche il pubblico. In molti, difatti, hanno commentato positivamente sul web la loro performance. In particolare qualcuno ha sottolineato come nello stile proposto ricordino un po’ i Maneskin. Inoltre qualcuno ha fatto notare una somiglianza del frontman con Jim Morrison dei Doors.