X Factor 2021, Sky ha deciso sui nuovi giudici: ecco i quattro nomi

Rivoluzione alla conduzione di X Factor, dopo l’addio di Alessandro Cattelan che è emigrato verso altri lidi televisivi, ossia quelli che portano il nome di Netflix e Rai. Al suo posto, colpo a sorpresa, Ludovico Tersigni, attore 25enne noto al pubblico per essere stato il protagonista della serie tv Skam Italia. Una scommessa allettante, chissà se la tv satellitare c’avrà visto giusto. Tempo al tempo. E per quanto riguarda i giudici? Chi ci sarà nella prossima stagione? A spiegare la situazione è l’AdnKronos che ha reso noti i nomi dei giurati che vedremo prossimamente dietro al bancone.

Se al timone c’è stata una rivoluzione, con il suddetto passaggio di testimone Cattelan-Tersigni, alla giuria tutto dovrebbe rimanere come è. Vale a dire che i quattro giudici dello scorso anno saranno riconfermati in blocco. Quindi Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli ed Hell Raton sono in pole position, pronti a tornare al ‘loro’ postto.

L’Adnkronos ha infatti reso noto che la produzione sarebbe intenzionata a confermare i quattro in blocco. Evidentemente gli addetti ai lavori del talent show hanno ritenuto che Agnelli & Co hanno ben funzionato e si sono guadagnati la riconferma.

Per X Factor, quella del 2021 sarà una sorta di stagione zero, da reinventare. A dare ritmo e voce al programma non ci sarà più Alessandro Cattelan, che ha lasciato il talent dopo 10 anni di impeccabile servizio. Un’assenza che non sarà facile da colmare vista l’indiscussa professionalità del conduttore. Per questo la pressione su Tersigni non sarà poca. Tuttavia la carta ‘gioventù e spensieratezza’ potrebbe rivelarsi azzeccata per risollevare la trasmissione che sul fronte ascolti ha faticato non poco lo scorso anno.

X Factor 2021 ancora alle prese con la pandemia

Anche quest’anno ‘X Factor’ dovrà fare i conti con la pandemia e le prima puntate, quelle delle selezioni, verranno registrate come lo scorso anno a Cinecittà. Ancora ignota invece la sede che ospiterà i live in autunno, quando, complice la campagna vaccinale in atto, si spera di poter tornare ad una presenza di pubblico più cospicua dello scorso anno.