X Factor 2021 primo Live, nessun eliminato: gli inediti meno votati

I Live di X Factor 2021 sono ufficialmente iniziati. La prima puntata è andata in onda giovedì 28 ottobre 2021, quindi nella sua solita collocazione settimanale. Ed è stata anche la prima volta del conduttore Ludovico Tersigni in diretta: finora ha condotto dietro le quinte e in puntate registrate, durante le selezioni sono i giudici a fare il di più. Da stasera invece toccherà a lui condurre il gioco e il pubblico è certo che se la caverà alla grande. Nel primo Live di X Factor 2021 i concorrenti hanno cantato i loro inediti, dunque un inizio non indifferente per i dodici artisti scelti da Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

Da quest’anno non ci saranno più le categorie, come è stato detto e ridetto, bensì di Roster dei giudici per indicare le squadre. Nella prima puntata di X Factor 2021 non c’è stato nessun eliminato: un modo per dare la possibilità ai concorrenti di esibirsi sia con l’inedito sia con una cover. Stasera hanno presentato i loro brani e tutti i voti verranno sommati a quelli di giovedì prossimo, serata in cui canteranno una cover. Dopo aver spiegato il funzionamento del primo Live del 28 ottobre 2021, Ludovico ha dichiarato aperto il televoto e di conseguenza anche la gara.

I primi a esibirsi sono stati i Bengala Fire, band di Agnelli, e poi Edoardo Spinsante che in arte si chiama BALTIMORA, cantante di Hell Raton. I primi due concorrenti hanno ricevuto solo complimenti, soprattutto per la crescita dalle Audizioni ai Live. Nika Paris ha aperto le danze del Roster di Mika, anche lei è piaciuta tanto. Per Emma il primo a scendere in campo è stato gIANMARIA, che ha rapito i giudici con la sua esibizione. Anche i Westfalia hanno ricevuto complimenti, mentre VERSAILLES non ha convinto del tutto con la performance di stasera. Dopo la prima manche si è esibito il primo ospite di X Factor 2021: Carmen Consoli.

I Mutonia, i primi della seconda manche, anche hanno convinto con il loro inedito. Emozioni e applausi anche per FELLOW, l’altro solista di Mika. Vale LP è apparsa migliorata ai giudici, più concentrata sul palco, poi è stato il turno dei Karakaz: anche loro promossi. Erio ha stregato il tavolo dei giudici come sempre. A chiudere la gara sono stati Le Endrigo, la band di Emma, ma hanno lasciato dei dubbi in Mika.

Chi sono i concorrenti meno votati della prima puntata e che rischiano più degli altri l’eliminazione la prossima settimana? I meno votati della prima manche sono stati Westfalia, VERSAILLES e Bengala Fire; nella seconda manche invece Vale LP, Mutonia e Karakaz. Infine, di seguito gli inediti dei concorrenti di X Factor 2021 eseguiti stasera: