X Factor 2021 cambia tutto: categorie abolite e l’annuncio sui giudici

A X Factor 2021 cambia tutto. Sembra delinearsi sempre di più la nuova edizione del talent musicale targato Sky che avrà inizio il prossimo settembre. Il nuovo conduttore sarà Ludovico Tersigni dopo Alessandro Cattelan. In queste ore stati svelati i nomi dei giudici: chi sono? A valutare gli artisti che prenderanno parte alla quindicesima edizione saranno gli stessi dello scorso anno: Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton ed Emma Marrone. L’edizione italiana di X Factor sarà la prima a mettere fine alle categorie dei concorrenti basate sul sesso o sull’età.

Non ci saranno più le squadre Under Donne, Under Uomini, Band e Over, elementi nativi proprio del talent in sè e per sè. I cantanti, quindi, saranno scelti in base alla proposta musicale e anche al tipo di progetto che presenteranno. Questo consentirà ai giudici di formare la propria squadra in grado di rappresentare la loro idea di fare musica, quindi si terrà in considerazione del talento. Questa decisione ha trovato il pieno appoggio dei giudici di X Factor.

Emma Marrone ha dichiarato che è giusto così, basta con i limiti e ghettizzarsi soprattutto nell’arte. Manuel Agnelli ha rimarcato il coraggio di stravolgere tutto, definendo l’abolizione delle categorie come una svolta importante. Questo permetterà di approfondire i diversi approcci musicali in modo più netto e libero dai paletti del format. Mika ha sostenuto che la rimozione della suddivisione nelle tradizionali categorie non è solo un passo avanti ma anche necessario. Infine, Hell Raton ha ammesso che la sua sfida sarà trovare dei talenti e sperimentare con loro a 360 gradi.

X Factor 2021 cambia il meccanismo: giudici obbligati a portare in squadra un solista e una band

La novità della quindicesima edizione di X Factor, in onda a settembre 2021, riguarderà anche i giudici. Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton avranno l’obbligo di portare nella propria squadra tre membri e ai Live almeno un solista e almeno una band. Nelle Audition il totale dei concorrenti che hanno ottenuto un parere favorevole nelle prime selezioni sarà scremato fino a raggiungere 48 per accedere ai Bootcamp.

In seguito la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un roster di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età. Le quattro squadre così formatesi affronteranno prima i Bootcamp, e poi gli Home Visit, dai quali emergeranno per ogni squadra i 3 concorrenti che poi approderanno ai Live.