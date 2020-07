X Factor 2020, retroscena giuria: malumori tra la produzione, il motivo

By

Ci sarebbero i primi malumori all’interno della produzione di X Factor, versione italiana del popolare talent show musicale di origine britannica, che dopo quattro anni di messa in onda su Rai 2, dal 2011 va in diretta sui canali televisivi Sky. A lanciare l’indiscrezione è stata per prima la rubrica Pillole di gossip di ‘Chi’. Stando a quanto riportato sull’ultimo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini, a destare preoccupazione è l’affiatamento che i giudici del talent hanno già manifestato sui social. Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e El Raton sembrano essere molto uniti. Ad attestarlo il fatto che i quattro nuovi giudici del talent musicale si sono incontrati anche al di fuori degli studi televisivi. A tal proposito le indiscrezioni parlano di gite a Roma e di cene notturne. Un clima insomma goliardico e complice, che è molto lontano dalla rivalità che invece dovrebbe essere la cifra di distinzione del talent stesso.

I timori della produzione

Alla luce del clima armonioso e gioviale che si respira, il timore della produzione è quindi quello che una volta in video i contrasti tra i giudici appariranno poco veritieri agli occhi dei telespettatori e fan del programma. Lo show condotto da Alessandro Cattelan non subirà uno slittamento a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Sulla pagina social di X Factor, infatti, è stato annunciato che il programma partirà a settembre 2020. Non sappiamo ancora quali saranno le misure anti-Covid adottate, quindi se ci sarà la presenza del pubblico. Nel frattempo sono già iniziate le audizioni. La prima a riportare alcune indiscrezioni sulle audizioni è stata la cantante e giudice Emma Marrone.

Emma Marrone: prime parole su X Factor

La popolare cantante pugliese ha commentato la sua prima esperienza come giudice a X Factor, dicendo che sta trascorrendo delle giornate incredibili. La ‘Brown’ sembra davvero molto entusiasta di questa nuova esperienza professionale, sia per l’intesa con gli altri giudici, sia per i talenti conosciuti. Stando ad alcune recenti dichiarazioni dell’ex vincitrice del Festival di Sanremo, la musica ha bisogno oltre che di talento e capacità anche di idee.