X Factor 2019 dove vederlo e quando: repliche in chiaro su TV8

X Factor 2019 in chiaro? Ecco dove e quando rivedere le puntate della 13esima edizione

Dove vedere X Factor 2019 in chiaro? Questa domanda attanaglia le menti degli appassionati del talent show e che non sono abbonati a Sky. X Factor infatti continuerà ad andare in onda sulla pay tv, anche quest’anno, e chissà fino a quando. Sky difficilmente rinuncerebbe a un prodotto di successo come questo, ma mai dire mai. Nei mesi scorsi si è parlato di un ritorno di X Factor in Rai, ma per il momento non se ne farà nulla. X Factor 2019 andrà in onda su Sky Uno il giovedì sera, a partire dal 12 settembre con le Audizioni. Ma niente paura, perché chi non ha Sky potrà seguire le repliche di X Factor 2019 in chiaro! Sciogliamo subito questo nodo e vediamo tutti gli appuntamenti in televisione.

Dove vedere X Factor 2019 e quando, gli appuntamenti su TV8

X Factor 13 andrà in onda il giovedì sera su Sky e gli abbonati potranno vedere le repliche sullo stesso canale dove va in onda, oppure usufruendo del servizio On Demand. Ma X Factor 2019 andrà in onda anche in chiaro su TV8! Se farete attenzioni agli spoiler sui social network e sul Web, allora potrete recuperare le puntate il venerdì sera su TV8, alle 21,30. Dunque le repliche in chiaro di X Factor 2019 vi aspettano la sera dopo la puntata, ma non solo. I nuovi giudici della 13esima edizione vi aspettano anche il sabato pomeriggio alle 17, sempre su TV8. Insomma, non avrete scuse per non seguire la 13esima edizione quest’anno, soprattutto perché Cattelan avrà un ruolo attivo.

Repliche X Factor 2019, dove rivedere le puntate su TV8

Lo scorso anno è stato possibile seguire le puntate di X Factor in chiaro il venerdì sera fino alle Home Visit, passando anche dalle Audizioni ai Bootcamp. Le repliche dei Live, invece, potrebbero subire delle variazioni. Nella passata edizione, per esempio, andavano in onda il mercoledì sera della settimana successiva. Tenete d’occhio la guida tv di TV8 dunque per scoprire dove e quando vedere X Factor 2019 in chiaro senza perdere una puntata!