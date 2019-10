Wyatt di Beautiful, Darin Brooks torna sul grande schermo: il nuovo film

Wyatt di Beautiful, Darin Brooks tra i protagonisti del nuovo film The Missing Sister

L’interprete di Wyatt Spencer di Beautiful, Darin Brooks, è pronto a tornare sul grande schermo. Ebbene tra qualche settimana rivedremo il giovane attore in un nuovo film al cinema. Questa volta, i suoi fan lo potranno ammirare in una pellicola agghiacciante, The Missing Sister. Scendendo nel dettaglio, il film uscirà al cinema negli Stati Uniti il prossimo 16 novembre. Un thriller, quello in cui recita l’interprete del figlio di Bill Spencer, che riuscirà sicuramente a lasciare il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. La trama vede protagonista Sharon, una donna alla ricerca della sorella perduta da tempo. Quando finalmente la trova, è felicissima di ricongiungersi a lei. Ben presto, però, si ritrova di fronte a una triste ipotesi: inizia a sospettare che non sia realmente sua sorella, ma solo una donna che sta cercando di truffarla. Una trama avvincente, nella quale vedremo tra i protagonisti proprio Darin Brooks! Grande sorpresa per i fan dell’attore, conosciuto per il suo ruolo nella nota soap americana.

Darin Brooks è Frank in The Missing Sister: il film uscirà a novembre negli Stati Uniti

Da poco diventato padre, Darin Brooks torna sul grande schermo. Non è, infatti, la prima volta che l’attore recita in un film al cinema. In The Missing Sister, interpreta Frank. Al suo fianco vediamo anche Katrina Begin, nel ruolo di Sharon, e Katie Michaels, che veste i panni di Raven, la presunta sorella ritrovata. Oltre loro, il cast è composto anche da Diora Baird (Colette), Mark Famiglietti (Dev), Maia Guest (Annalise) e Momo Dione (Vinnie). Non ci resta, dunque, che attendere l’uscita di questo nuovo thriller nelle sale cinematografiche, sebbene in Italia non si sappia ancora quando arriverà sul grande schermo. Nel frattempo, i fan di Beautiful stanno attualmente vedendo Wyatt al centro di un nuovo triangolo amoroso!

Beautiful anticipazioni americane, Wyatt di nuovo tra due donne: Sally e Florence

E mentre attendiamo di vedere Brooks nei panni di Frank, nel ruolo di Wyatt sta facendo non poco discutere. Nel corso delle prossime puntate in onda in America, il figlio di Bill dimostrerà di essere particolarmente confuso. Il giovane Spencer fa la sua proposta di matrimonio a Sally, la quale accetta dopo un primo momento di incertezza, ma a intromettersi tra loro ci pensa Quinn. La Fuller vuole a tutti i costi vedere Wyatt insieme alla sua storica fidanzata Florence!