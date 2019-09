Wyatt di Beautiful, è nata la prima figlia: Darin Brooks è diventato padre

Wyatt di Beautiful, è nata la sua prima figlia: Darin Brooks e Kelly Kruger sono diventati genitori

Una grande svolta per Darin Brooks, l’interprete di Wyatt in Beautiful, e sua moglie Kelly Kruger. La coppia ha finalmente accolto la loro prima figlia, Everleigh Jolie. Scendendo nel dettaglio, la piccola è venuta alla luce domenica 22 settembre a Los Angeles e a lanciare la notizia ci hanno pensato entrambi i neo genitori su Instagram. Sia Darin che Kelly hanno, inoltre, rilasciato una lunga intervista a People. Alla nota rivista hanno rivelato di non riuscire ancora a credere a ciò che sta accadendo. Hanno aspettato così tanto tempo per incontrare la loro bambina, che non riescono a credere che sia finalmente arrivata. La 36enne confessa che entrambi continuano a guardarla increduli di averla messa al mondo. In particolare, cercano di capire a chi assomiglia di più. Pare abbia gli stessi capelli di Kelly e l’altezza di Darin. La stella della nota soap opera americana è davvero al settimo cielo. Per lui, al momento, quanto accaduto rappresenta una cosa davvero surreale e definisce la bambina fantastica.

Wyatt di Beautiful: Darin Brooks e Kelly Kruger felicissimi per l’arrivo della piccola Everleigh Jolie

“Abbiamo aspettato così tanto tempo per incontrare la nostra bambina e non possiamo credere che sia finalmente arrivata”, confessa l’interprete di Wyatt Spencer alla rivista. “Sembra ancora così surreale”, aggiunge poi la Kruger. I due, nel corso dell’intervista, dimostrano di essere davvero entusiasti di aver allargato la loro famiglia. L’arrivo della piccola Everleigh Jolie non può non cambiare positivamente la loro vita. Da circa un anno, i due tentavano di avere un figlio ed ecco che ora sono grati di aver realizzato questo grande sogno. Durante il travaglio, come lei stessa dichiara, Kelly ha potuto affidarsi al suo Darin. Da quando sono tornati a casa, l’attore non avrebbe lasciato neppure un secondo la loro bambina. “Darin è stato incredibile”, rivela la Kruger.

Darin Brooks è diventato padre: l’interprete di Wyatt più che felice che mai

Dopo la nascita del primo figlio di Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy, ecco che anche il volto di Wyatt accoglie la piccola Everleigh. Bellissime le parole che l’attore riserva a sua moglie, da lui definita come una vera “rockstar” per come ha affrontato tutta la situazione. Non sappiamo ora se Darin deciderà di assentarsi dal set della soap opera per dedicarsi alla piccola, esattamente come aveva fatto Jacqueline.