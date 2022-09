Riavvicinamento a sorpresa tra il Principe William e il Principe Harry dopo la morte della Regina Elisabetta, l’adorata nonna che si è spenta a Balmoral, in Scozia, lo scorso otto settembre. I due figli del nuovo Re Carlo III e Diana Spencer si sono riuniti per passare in rassegna insieme, con le rispettive consorti Kate Middleton e Meghan Markle al fianco, i mazzi di fiori lasciati dinanzi all’ingresso del palazzo reale di Windsor in memoria e in onore della Queen recentemente scomparsa.

Harry e Megan si sono fermati a stringere le mani e a parlare con la folla assiepata intorno alle transenne. Anche i nuovi Principi del Galles, William e Kate, hanno stretto mani e si sono intrattenuti con la folla. Si tratta della prima apparizione pubblica delle due coppie da quando è morta la Regina Elisabetta.

I due fratelli e le rispettive cognate non si parlavano da tempo e secondo gli ultimi gossip Harry era intenzionato a rivolgere la parola a William solo in cambio di scuse private per la scelta di non proteggere né lui né la moglie dall’invadenza della stampa.

Davanti a un dolore così grande, però, la situazione è velocemente cambiata. E forse complice pure il primo discorso da re di Carlo, William e Harry hanno deciso di trovare un punto di incontro. Il figlio di Elisabetta II ha rinnovato il suo affetto al secondogenito e alla nuora Meghan Markle.

Secondo gli ultimi gossip, però, sarebbe stato Carlo ad impedire all’ex attrice di Suits di arrivare a Balmoral, dove la Regina Elisabetta ha esalato il suo ultimo respiro. Meghan Markle era pronta a seguire il marito ma il suocero le ha imposto di restare a casa, data l’assenza di Kate Middleton rimasta con i tre bambini avuti da William.

Non è escluso, dunque, che questo riavvicinamento sia una strategia della famiglia reale inglese per impedire a Meghan ed Harry di monopolizzare i riflettori e divulgare informazioni personali. Pertanto avrebbero voluto riservare alla Markle un trattamento simile a quello riservato a Kate Middleton, che però è ancora a tutti gli effetti un membro reale a differenza della cognata, per evitare che si arrabbiasse e creasse problemi all’imminente funerale della Regina Elisabetta.

La promessa del Principe William alla Regina Elisabetta

Il Principe William ha rotto il silenzio dopo la morte della Regina Elisabetta, sua nonna paterna. Al passo coi tempi la dichiarazione del nuovo Principe del Galles è arrivata su Instagram, dove ha condiviso un lungo post che ha subito fatto il pieno di like e commenti di condoglianze.