William e Harry, grave lutto: ancora dolore per la Royal Family

La Famiglia Reale inglese continua ad attraversare un momento difficile. Dopo l’annuncio della malattia di Re Carlo e della moglie del Principe William, Kate Middleton, un’altra triste notizia ha colpito la monarchia britannica. E’ difatti venuto a mancare un parente di William e Harry, molto legato anche alla Regina Elisabetta II. Intanto il sovrano ha deciso di ritirarsi nel Castello di May, probabilmente per prendersi un periodo di riposo. Capiamo meglio che cosa sta accadendo alla Royal Family nelle ultime ore.

Lutto per William e Harry: morto lo zio

Ancora dolore per William e Harry. I due hanno difatti dovuto dire addio al loro zio Lord Robert Followes. Quest’ultimo è venuto a mancare ad inizio settimana all’età di 82 anni. Le cause della morte ancora non sono state rese note dalla Monarchia inglese. Lord Robert Followes era il marito della sorella maggiore di Lady Diana Spencer, Jane. I due sono stati sposati per più di quarant’anni e hanno avuto tre figli: Laura, Alexander ed Eleanor. Lo zio di William e Harry è stato una figura importante anche per l’ormai defunta Regina Elisabetta II. Lord Followes è stato difatti il suo segretario negli anni ’90, facendole da consigliere durante gli anni più delicati per la Corona inglese.

Re Carlo si ritira nel Castello di May

Intanto il Re Carlo III, a cui è stato diagnosticato recentemente un tumore, ha deciso di ritirarsi presso il Castello di May. Il sovrano vi è arrivato lunedì scorso e vi trascorrerà circa una decina di giorni prima di riunirsi al resto della Famiglia Reale nella loro tenuta in Scozia. Stando a quanto dichiarato alla stampa inglese da fonti vicine alla monarchia, Re Carlo III è solito trascorrere del tempo da solo nel castello per riorganizzarsi, riposarsi e pianificare i suoi impegni reali. Non c’è quindi da temere per le condizioni di salute del Re, il quale avrebbe semplicemente deciso di prendersi una pausa.

Come noto la Royal Family non sta attraversando un periodo facile. Dopo la morte della Regina Elisabetta II ha dovuto difatti affrontare anni difficili, dapprima per la notizia della malattia del nuovo sovrano e successivamente per quella della moglie di William, Kate Middleton. Quest’ultima è attualmente in cura per combattere il cancro.