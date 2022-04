Will Smith e Jada Pinkett vicini al divorzio? Il gossip non ha ancora dimenticato quanto accaduto nella notte degli Oscar, che a quanto pare avrà conseguenze non solo per la carriera dell’attore. Anche la sua vita sentimentale sarebbe in bilico, e di certo sarebbe la beffa oltre al danno. Will Smith potrebbe essersi giocato tutto con quello schiaffo a Chris Rock, uno schiaffo dato proprio per difendere l’onore di sua moglie, a suo dire. Questo insomma ha spiegato, avrebbe agito per amore della famiglia, ma di questo si è discusso abbastanza, tra chi ha condiviso le sue ragioni e chi invece ha condannato fermamente il gesto.

Lo schiaffo a Chris Rock è costato a Will Smith eventuali candidature agli Oscar, dai quali è stato bandito per ben dieci anni. Prima di questa decisione, inoltre, era stato già allontanato dall’Academy. E chissà cosa succederà nella sua carriera di attore, che aveva raggiunto ormai le stelle. Will Smith era, o forse è ancora, uno degli attori più amati e apprezzati di Hollywood. Quello schiaffo purtroppo potrebbe costargli lavori futuri, questo è ancora da vedere.

Nel frattempo si sta vociferando anche di cambiamenti in campo sentimentale. La moglie potrebbe non aver gradito, al contrario di ciò che tanti hanno pensato in un primo momento dopo lo schiaffo. Al momento Will Smith e Jada Pinkett non si parlerebbero neanche. Questo ha fatto sapere Heat Magazine e la notizia sta facendo il giro dei siti esteri in questi giorni. Non è di certo il primo problema per la coppia, ma stavolta sarebbe diverso. “Si parlano a malapena”, si legge nello scoop.

L’eventuale divorzio tra Will Smith e Jada Pinkett potrebbe essere uno dei più travagliati della storia di Hollywood. E anche chiacchierato, visto che succederebbe proprio dopo lo scandalo degli Oscar. Il patrimonio da dividere sarebbe anche consistente:

“Se dovessero separarsi, Will ha un patrimonio da 350 milioni di dollari di cui a Jada, per le leggi della California, spetterebbe la metà. Potrebbe essere uno dei divorzi più brutti della storia dello showbiz e prolungarsi più di quello tra Angelina e Brad Pitt”

Sempre nello scoop si legge che Will Smith non vorrebbe il divorzio da Jada Pinkett. Tuttavia l’attore starebbe sopportando da tempo le intemperie della moglie e potrebbe aver esaurito la pazienza. Non resta che attendere ulteriori news per scoprire se si tratta di puro gossip o se c’è davvero aria di divorzio fra i due…