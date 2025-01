Wanda Nara “vuole tornare con Icardi”: la replica lapidaria di lui

Nuova giornata, nuovo episodio della telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Cos’è successo questa volta? Dopo mesi di accuse reciproche, insulti, la storia d’amore con L-Gante e altre vicende al limite del surreale, Wanda sembra decisa a tornare con Mauro. A riportarlo è la giornalista argentina Yanina Latorre, che, tra l’altro, pare sia stata denunciata da Wanda con l’accusa di essere stata pagata da Icardi per screditarla pubblicamente. Secondo quanto rivelato da Yanina nelle sue storie su Instagram, appena due giorni dopo aver ufficializzato la rottura con L-Gante, Wanda avrebbe chiesto all’ex marito di riunire la famiglia.

La risposta di Icardi? Un no, ma con riserva. Per adesso, Mauro ha rifiutato la proposta di Wanda, dicendole chiaro e tondo che stavolta ha passato il limite. Qualche mese fa avrebbe fatto di tutto per tornare con lei, ma dopo tutto ciò che è successo – tra la storia con L-Gante e le chat scandalose saltate fuori – si è sentito troppo umiliato pubblicamente.

“Ci sono luoghi da cui non si torna indietro”, avrebbe detto Mauro. Quando Wanda gli ha confessato di sentire la mancanza della famiglia, Icardi non ha usato giri di parole: “Avresti dovuto pensarci prima”. Tuttavia, la porta non è completamente chiusa. “Mauro dice di no, per ora”, ha spiegato Yanina Latorre, raccontando le insistenti richieste della showgirl di tornare insieme.

Solo pochi giorni fa, Nara aveva raccontato di aver intrapreso azioni legali contro l’ex marito, accusandolo di minacce, tra ricatti di pubblicare video intimi o di rovinarle la vita. Non solo: lo ha anche accusato di averle impedito di parlare con le loro figlie, Francesca e Isabella, durante le vacanze di Natale, e di averle mentito trascorrendo le feste con la sua nuova fiamma, China Suarez. La vincitrice di Ballando con le stelle 2023 ha poi annunciato di aver lasciato L-Gante, spiegando di voler dare priorità ai suoi figli e alla dedicare battaglia legale che sta affrontando, senza menzionare presunti ripensamenti sul matrimonio con Icardi.

Ieri sera, 6 gennaio, invece, il programma argentino ha mostrato nuovi messaggi espliciti risalenti a qualche mese fa, in cui Icardi tenta di riconquistare l’ex moglie con proposte intime e critiche velenose contro China Suarez. Nel frattempo, Wanda si è riunita con le sue due figlie più piccole, mentre la China ha condiviso su Instagram una foto scattata nella casa di Icardi, sfoggiando una “M” decorativa sulle unghie, dettaglio che molti hanno interpretato come un chiaro riferimento a “Mauro”.

Insomma, questa vicenda è ormai più intricata di una puntata di Beautiful. Ci sarà davvero un ritorno di fiamma tra Icardi e Wanda Nara? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.