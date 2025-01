Wanda Nara lascia L-Gante: “Devo pensare ai figli”, lui la stronca

Nuovo capitolo nella telenovela tra Wanda Icardi e Mauro Icardi. Dopo la diffusione delle ultime scandalose scandalose chat con Icardi, la showgirl argentina ha annunciato la fine della sua relazione con L-Gante, dichiarando di voler dare priorità ai suoi figli e alla battaglia legale in corso con l’ex marito. Definire tutto questo una semplice telenovela sarebbe riduttivo, vista la raffica di aggiornamenti e colpi di scena che continuano a emergere da quando la coppia si è separata lo scorso autunno.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la storia infinita

Dopo anni di tira e molla segnati dal tradimento del calciatore con l’attrice argentina China Suarez nel 2021, la rottura definitiva è arrivata lo scorso ottobre, quando Wanda ha ufficializzato la sua storia d’amore con L-Gante, con cui aveva già avuto un flirt in passato. Da quel momento, sono partite frecciatine e accuse reciproche tra gli ex coniugi, con il calciatore che si è riavvicinato alla sua ex fiamma, la China.

Durante le festività natalizie, le figlie dell’ex coppia, Francesca e Isabella, hanno trascorso del tempo con Mauro e l’attrice argentina, scatenando l’ira di Wanda. L’argentina ha accusato l’ex marito di impedirle di parlare al telefono con le bambine e di non aver ottenuto il suo consenso per farle stare con la nuova compagna. Secondo Nara, Icardi starebbe frequentando la Suarez solo per provocarla, ricordando come in passato il calciatore avesse parlato molto male di lei.

Come se non bastasse, nell’ultima settimana è emerso un gossip che coinvolge Wanda Nara e il calciatore Keita Baldé, con cui la showgirl argentina avrebbe avuto un flirt mentre era ancora sposata con Mauro Icardi. Wanda ha confermato la frequentazione, spiegando che la relazione sarebbe avvenuta durante una pausa con l’allora marito.

Wanda Nara, è finita con L-Gante: la reazione del rapper argentino

Finita qui? Assolutamente no. Nelle ultime ore, durante il programma argentino LAM, sono state mostrate alcune chat risalenti a pochi mesi fa, in cui Icardi implorava Wanda di tornare insieme, utilizzando toni e frasi decisamente esplicite. “Voglio metterti così, e fan*ulo. Tutto come ti piace, so che muori dalla voglia di sco*are, di suc*hiarmi, e tutto il resto. Ti comporti da offesa, sei cattiva con me. Puoi darci una possibilità? Voglio sco*are, riempirti l’hamburger di latte. Mica mi lascerai?”, si legge nei messaggi del calciatore.

Dulcis in fundo, Wanda Nara e L-Gante hanno ufficializzato la loro rottura. “Oggi i nostri cammini si separano, per proteggerci e concentrarci sul nostro lavoro e la nostra famiglia. La mia situazione giudiziaria complessa e dolorosa mi ha portato a prendere questa decisione, oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro”, ha scritto l’argentina nella didascalia di una foto che la ritrae mano nella mano con il cantante.

La reazione del rapper non si è fatta attendere, condividendo una foto di lui e Wanda insieme a Disneyland con una frase eloquente: “Questa telenovela è finita, continuatela senza di me. Se avete qualcosa da chiedermi, sappiate che non ho intenzione né bisogno di fornire spiegazioni o chiarimenti”. Insomma, anche L-Gante sembra averne avuto abbastanza di questa storia infinita e ha deciso di tirarsi indietro. Cosa accadrà adesso tra Wanda Nara e Mauro Icardi? Non resta che attendere per scoprirlo.