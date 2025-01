Wanda Nara conferma flirt Keita: “Icardi mi ricatta con video intimi”

Continua la guerra mediatica e legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Durante le festività natalizie, Wanda è rimasta lontana dalle sue due figlie, Isabella e Francesca, che avrebbero trascorso il Natale con il padre e la sua nuova compagna, l’attrice China Suarez. In diretta al programma argentino LAM, Wanda ha raccontato tutto ciò che sta accadendo, lanciando pesanti accuse all’ex marito. Con la voce rotta, ha chiamato improvvisamente il giornalista argentino Angel De Brito, esprimendo tutta la sua frustrazione per la relazione tra Icardi e China Suarez, che è, tra l’altro, proprio la donna che aveva provocato la prima crisi nel loro matrimonio tre anni fa.

Wanda Nara ha rivelato di non essere riuscita a parlare telefonicamente con le sue figlie neanche il 24 e il 25 dicembre, sottolineando che Francesca e Isabella si sarebbero sentite “abbandonate” da lei. Nel frattempo, Mauro Icardi e la sua presunta nuova compagna hanno continuato a pubblicare sui social foto enigmatiche, scattate negli stessi luoghi, in cui compaiono anche le bambine. Un duro colpo per Wanda, la quale ha ricordato come il calciatore avesse già anticipato a sua madre e alle sue amiche l’intenzione di “rovinarle la vita”.

Secondo il racconto della showgirl, Icardi avrebbe negato la relazione durante una telefonata, ma le immagini condivise online sembrano raccontare tutt’altra storia. “L’ha sempre snobbata. Diceva le cose peggiori su di lei: che era facile, che aveva un cattivo odore. Ha detto cose terribili e non le ha dette a me, le ha dette a tutti quelli che mi circondavano, così non ha il coraggio di uscire mano nella mano con lei e mostrarla, e io gli ho detto ‘mostrala, ma non usare le mie figlie'”, ha spiegato Wanda a LAM sulla nuova fiamma del calciatore.

“È tutto scritto quello che mi ha detto: ‘La metterò incinta, questa ragazza rimarrà incinta di chiunque’. Ha detto cose terribili”, ha poi aggiunto, anticipando una possibile futura gravidanza tra di loro. Tra l’altro, secondo quanto svelato da Nara, China Suarez avrebbe contattato in passato anche l’attuale fidanzato di Wanda, L-Gante, scrivendogli messaggi piuttosto compromettenti.

Il conduttore Angel De Brito ha anche colto l’occasione per chiederle se fosse vero il gossip sul flirt con il calciatore Keita Baldè, con il quale avrebbe tradito Mauro Icardi ai tempi del loro matrimonio. Ai microfoni di LAM, Wanda ha confermato di essersi frequentata con Keita, ma ha negato qualsiasi tipo d’infedeltà. La relazione sarebbe infatti avvenuta durante un periodo di pausa tra di loro, dopo il primo tradimento di Icardi con China Suarez:

Mauro lo sapeva: in quel periodo eravamo separati e gliel’ho detto io stessa. Poi mi ha minacciata con dei video intimi, dicendo che li avrebbe mostrati. […] Mi ricatta con video intimi, che ne deve avere molti, perché ha vissuto con me 12 anni e avevamo una telecamera che riprendeva tutto e lui ha tutte le immagini. Tutto questo è già nelle denunce.

Infine, la vincitrice di Ballando con le Stelle 2023 ha ribadito che il suo ex marito non starebbe nemmeno versando gli alimenti dovuti e che, legalmente, il loro divorzio non è ancora finalizzato. La procedura, avviata in Italia, potrebbe richiedere molto tempo prima di concludersi. A questo punto, non resta che attendere per vedere come si evolverà questa complessa situazione.