Wanda Nara si toglie l’anello, niente pace con Icardi: la crisi c’è

Il mistero si infittisce: cosa sta succedendo tra Wanda Nara e Mauro Icardi? La verità è nota solo ai diretti interessati, ora come ora, ma è chiaro che abbiano intenzioni diverse circa il loro matrimonio. Se Icardi ha fatto capire di non voler interrompere il rapporto, oggi Wanda Nara ha tolto l’anello dal dito. Via tutto, un gesto molto forte che conferma le sue parole di ore fa, quando ha spiazzato tutti facendo capire che la sua relazione è giunta al termine. Chi si sarebbe aspettato la fine degli Icardi? In pochi forse, e forse neanche lo stesso Mauro, ma al momento il rapporto sembra compromesso.

La Nara ha sbottato sabato sera sui social, parlando di un’altra famiglia rovinata e lasciando chiaramente intendere di essersi lasciata con Icardi. Lui ha taciuto fino a ieri sera, quando ha pubblicato un post con le foto di coppia con Wanda. Non solo, tra le storie è apparsa una foto in cui lui la guarda teneramente e innamorato, con la testa appoggiata sul braccio di Wanda. Sembrava essere rientrata la crisi, un modo per annunciare che non si sono lasciati. O forse solo un tentativo di riconquistarla?

La crisi degli Icardi sembra certezza oggi: Wanda Nara ha mostrato la mano senza anello. Stamattina ha dato così il buongiorno ai suoi tantissimi follower. Un gesto molto forte, un segnale che lo è altrettanto. Wanda togliendo l’anello ha confermato che il suo matrimonio è in crisi e soprattutto ha fatto capire a Mauro che, almeno per il momento, non è possibile recuperare il rapporto. D’altronde mentre lui pubblicava le foto, sul profilo della Nara tutto taceva. Se lo avesse perdonato, lo avrebbe fatto capire anche lei.

Invece così non è, anzi la crisi è reale. Wanda Nara ha tolto l’anello di Icardi e pubblicato la foto ha scritto: “La mia mano mi piace di più senza anello”. Così ha augurato il buongiorno ai fan, ma di sicuro non è ancora il capitolo finale di questa storia. Arriverà la risposta di Mauro? Oppure sarà lei stessa a parlare, di nuovo? Insomma, l’impressione è che le news su Mauro Icardi e Wanda Nara non mancheranno nei prossimi giorni. O nelle prossime settimane, visto che siamo agli inizi della crisi matrimoniale.