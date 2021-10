Wanda Nara e Icardi, nessuna rottura: lui smentisce e scoppia il caos

Nessuna rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La soubrette argentina e il calciatore non si sono lasciati, almeno questo è ciò che si comprende sui social in questi minuti. A smentire categoricamente il fatto che si siano separati è proprio lui, attraverso una serie di foto che non lasciano spazio ai dubbi. Infatti, l’attaccante del PSG condivide delle immagini su Instagram che lo ritraggono felice insieme a sua moglie. Non solo, fa anche capire che si trova insieme a lei e ai loro figli a Milano. Dunque, smentisce così le notizie sulla rottura definitiva.

In realtà, a far uscire fuori il gossip sull’addio è stata proprio Wanda. L’ex opinionista del GF Vip ha condiviso sui social, nella giornata di ieri, una frase che ha scatenato il panico tra i fan. “Hai rovinato un’altra famiglia per una pu…”, questa la dichiarazione che ha fatto credere a tutti che i due si fossero lasciati definitivamente. La sua affermazione ha fatto intendere che una terza persona si fosse messa tra loro, rovinando la loro famiglia. Ed ecco che ora proprio Icardi decide di mettere a tacere tutti.

“Buona giornata Mamucha”, scrive il calciatore argentino nel post di Instagram, per accompagnare le foto che lo ritraggono tra le braccia di Wanda Nara. Ma sui social ora scoppia il caos. In tanti li accusano di aver messo in scena una soap opera per far parlare di loro. C’è chi li accusa di essere senza dignità per aver reso pubblico un qualcosa che non corrispondeva alla realtà.

Seconde le teorie di qualche utente, la procuratrice argentina era consapevole del fatto che avrebbe attirato l’attenzione di tutti condividendo sul social network Stories di questo genere. Tutto per far parlare di loro e della loro storia, facendoli finire al centro del gossip. E, in effetti, così è stato. Immediatamente la notizia sulla rottura è stata ripresa da tutti.

Si cercava, in queste ultime ore, di capire chi fosse la donna che si poteva essere messa tra Wanda e il suo Icardi, rovinando la loro famiglia felice. Dopo aver smesso di seguire il calciatore, la soubrette ha anche tolto il ‘segui’ a China Suarez. Secondo la stampa, il calciatore avrebbe intrapreso una relazione segreta proprio con l’attrice e tiktoker.

Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Probabile che la rottura ci sia stata davvero e che ora sia tornato subito il sereno tra Wanda e Mauro. Potrebbe esserci stato un fraintendimento, risolto in tempo lampo. Molti, però, non credono affatto che il tutto sia avvenuto in modo così casuale. Gli utenti ipotizzano che la procuratrice abbia orchestrato il tutto sfruttando la potenza dei social.