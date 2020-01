Wanda Nara risponde a Barbara Alberti: scintille al Grande Fratello Vip

By

Grande Fratello Vip: la risposta di Wanda Nara agli insulti di Barbara Alberti

C’era da aspettarselo: Wanda Nara ha prontamente replicato alle offese di Barbara Alberti. La moglie di Mauro Icardi lo ha fatto via Instagram, dando appuntamento alla puntata del venerdì sera del Grande Fratello Vip. Dove si prevedono scintille dopo le ultime parole della scrittrice 76enne, che ha praticamente definito l’opinionista argentina “un mostro” per via del suo aspetto fisico. “È alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava misura. Un mostro”, ha precisato l’Alberti, che credeva di avere il microfono spento. È stata Rita Rusic a farle notare il dettaglio ma la frittata era ormai fatta. E così la Nara ha subito replicato sul suo account Instagram con forza e determinazione.

La replica di Wanda Nara alle parole di Barbara Alberti

“Altezza 1.70. Ci vediamo questa sera al GF Vip”, ha risposto Wanda Nara in alcune storie su Instagram, dove ha postato il video delle dichiarazioni di Barbara Alberti. Dunque questa sera ci sarà un acceso confronto tra le due donne: Barbara chiederà scusa per il suo comportamento? Da quando è iniziata la quarta edizione del Grande Fratello Vip non è la prima volta che l’Alberti scivola su una buccia di banana.

Le dichiarazioni di Barbara Alberti fanno discutere

È stata criticata parecchio per le dichiarazioni su Paola Caruso, entrata nella Casa per un confronto con Ivan Gonzalez, e per quelle su Pasquale Laricchia, eliminato qualche settimana fa.