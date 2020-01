GF Vip Barbara Alberti offende Wanda Nara, grande gaffe: “Un mostro”

GF Vip, Barbara Alberti fa una clamorosa gaffe: la dichiarazione su Wanda Nara crea il caos

Al Grande Fratello Vip c’è stata una clamorosa gaffe di Barbara Alberti contro Wanda Nara! Nella Casa più spiata d’Italia continuano a crearsi momenti facilmente criticabili dal pubblico. Non è la prima volta che la gieffina finisce nel mirino dei telespettatori. Infatti, qualche settimana fa veniva ripresa per alcune espressioni utilizzate per descrivere il suo pensiero su Pasquale Laricchia. In molti, dopo l’espulsione di Salvo Veneziano, avevano addirittura chiesto la sua squalifica. Le parole usate da Barbara, però, non sono state ritenute gravi dal programma, che ha scelto di farla restare nella Casa. Ma ecco che ora la Alberti fa una gaffe davvero inaspettata proprio su Wanda Nara. Insieme a Pupo, la moglie di Mauro Icardi affianca Alfonso Signorini nella conduzione di questa nuova edizione del GF Vip e, dunque, la cosa crea ancora più scalpore sui social. Ed è proprio su Twitter che i telespettatori hanno subito condiviso il momento in cui Barbara fa la sua dichiarazione, poco carina, su Wanda.

Barbara Alberti al GF Vip stupisce con una gaffe: l’offesa a Wanda Nara non passa inosservata

barbara alberti ed il dissing a Uanda Nara "è un metro e 50 e si è fatta l'ottava misura un mostro" 🙈 #gfvip pic.twitter.com/hgXHuyFv9N — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 30, 2020

“Ma come Wanda Nara, che è alta un metro e 50 e si è fatta l’ottava misura. Sei un mostro”, commenta così la Alberti il fisico della moglie di Icardi. Un commento poco carino che è subito stato notato da Andrea Montovoli e Rita Rusic. Quest’ultima fa subito presente alla coinquilina la sua gaffe, toccando il microfono. Inizialmente Barbara sembra non capire, ma poi comprende tutto e mette la mano sulla bocca. Infatti, sembra proprio che la Alberti abbia completamente dimenticato di essere all’interno della Casa e di essere ascoltata da tutta Italia. Il suo gesto, dopo aver intuito di aver fatto una grave gaffe, parla chiaro. Intanto, sui social il pubblico si dice sconvolto per quanto accaduto.

Grande Fratello Vip, Barbara Alberti criticata: tra i telespettatori scoppia il caos

La gaffe di Barbara su Wanda al GF Vip non poteva passare inosservata agli occhi del pubblico. Il tutto è accaduto durante una conversazione sulla chirurgia estetica tra Montovoli, Rita e la stessa Alberti. Una critica, per molti, troppo pesante per essere accettata. Quest’anno sono davvero tante le critiche che stanno creando scalpore, tra cui quelle fatte da Antonella Elia.