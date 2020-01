Gf Vip: Malgioglio su Antonella Elia a Cr4: “Fa attenzione, può distruggerti”

Nella puntata del 29 gennaio de “La repubblica delle donne” Cristiano Malgioglio manda un messaggio ad Antonella Elia. Poi l’appello a Valeria Marini

Come ogni appuntamento con la prima serata di Chiambretti su rete 4, una parte della puntata è dedicata al Grande Fratello Vip. In studio, l’argomento principale è stato l’ex opinionista di Cr4, Antonella Elia. Ha fatto molto discutere l’ingresso di Valeria Marini nella Casa durante l’ultima puntata del reality, la quale ha voluto un confronto con la showgirl e Antonio Zequila. I due gieffini si erano lasciati andare con commenti poco gradevoli sull’aspetto fisico dell’ex star del Bagaglino. Alla Repubblica delle donne, è quindi tornata Valeria per chiarire una volta per tutte la vicenda. Opinionista di spicco del talk show è Cristiano Malgioglio, il quale ha voluto mandare una provocazione ad Antonella, affermando che un reality come il Grande Fratello può rilanciare la carriera come può distruggerla. Infine un consiglio per la Marini.

Cristiano instiga la Elia: “Torna qui ed esci dal Grande Fratello!”

Durante lo spazio dedicato al reality condotto da Alfonso Signorini, il noto cantautore e showman italiano non le ha mandate a dire ad Antonella. “Io volevo mandare un messaggio alla nostra cara Elia. Lei è un gioiello, una persona stupenda, il Grande Fratello la potrebbe fare rinascere ancora di più. Ma se lei continua in questo modo, la può completamente distruggere. I reality o ti lanciano alla grande o è completamente la fine”. Poi aggiunge: “Perché non vai d’accordo con le donne? Questi scontri sono orribili, non si dovrebbero fare!“.

Il consiglio per Valeria Marini: “Caccia fuori le pa..e!”

In seguito, l’autore del recente successo “Notte perfetta” ha speso parole anche per la Marini. “A mio avviso Valeria potevi evitare di entrare di nuovo nella Casa. Volevo dire una cosa a tuo favore, sei stata molto educata e molto gentile. Valeria non andare più, essendo tu una donna straordinaria, non ti devi lasciare asfaltare da nessuno. Quando ti dicono una cosa che ti offende non devi ridere, devi essere una con le pa..e!”.