Valeria Marini torna al GF Vip: brutto scontro con l’Elia, Rusic nera

Valeria Marini torna al GF Vip: la reazione di Rita Rusic non si fa attendere

Tanti colpi di scena nell’ultimissima puntata di Grande Fratello Vip. L’entrata in casa di Valeria Marini era stata anticipata solo poche ore prima della diretta e la stellare soubrette è entrata in barba alle reazione, non troppo felici, di chi nella Casa di Cinecittà ci vive ormai da diverse settimane. La meno convinta di questa entrata è stata Rita Rusic. I rapporti tesi tra le due sono ormai sotto gli occhi di tutti, soprattutto dopo lo scontro che hanno avuto alcune puntate fa e sembra che le cose non si sistemeranno. La Rusic comunque non ha preso affatto bene la decisione del programma, tant’è che ha commentato così appena appresa la notizia: “Non è carino che entra. Ne prendo atto, non sono arrabbiata. Non mi diverte. Va bene che siamo tutti concorrenti ma lei deve smetterla di parlare di verità“.

Marini-Elia: è scontro al GF Vip dopo le offese, volano pesanti critiche

Se n’è parlato lungamente delle offese che Antonella Elia e Antonio Zequila hanno rivolto a Valeria Marini. Parole che non sono affatto piaciute alla stellare, ma neanche al pubblico. Era atteso dunque il confronto che Valeria ha avuto con Antonellina durante la diretta di lunedì 27 gennaio. Sono volate parole grosse e si sono accesi ancor più gli animi. Ancora sotto “inquisizione” la forma fisica della Marini e il suo modo di vestirsi ed atteggiarsi a star: “Io penso che le persone che suscita invidia, devono avere delle qualità straordinarie“, ha replicato subito la Elia, “Penso che tu non ne abbia“. Sono seguite poi grandi critiche: “Sai solo gonfiarti, metterti le calze a rete contenitive, tirare tutto quello che puoi tirare. C’hai le rughe verticali, il che vuol dire che ti sei tirata ovunque“.

Valeria Marini: lo sfogo dopo le offese, apprezzamenti per Adriana Volpe

Antonella Elia è un personaggio molto discusso all’interno della Casa. L’incontro-scontro con Valeria Marini farà sicuramente parlare per diversi giorni, anche perché i telespettatori non hanno sentito parole di scuse ma nuove offese. La Marini comunque ha voluto difendersi, regalando grandi apprezzamenti per Adriana Volpe: “Forse dimentiche che nella Casa avete il microfono tutto il giorno, devi renderti conto che la tua aggressività è diseducativa, un brutto esempio. Adriana Volpe invece merita. Ha una grande sensibilità e lancia bellissimi messaggi“, ha spiegato la star del Bagaglino.