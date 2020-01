Grande Fratello Vip: Paola Caruso attacca Pupo e Barbara Alberti dopo il confronto con Ivan Gonzalez

Dopo il confronto avuto con Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip Paola Caruso ha pubblicamente attaccato Barbara Alberti e Pupo. Su Instagram l’ex Bonas di Avanti un altro è stata piuttosto dura con la scrittrice e l’opinionista del reality show, rei di averla giudicata pesantemente durante lo scontro con l’ex tronista spagnolo. Frasi che sono state condannate anche dal web e che hanno ferito parecchio la Caruso. “Grazie a tutte le persone educate e coerenti che mi hanno riferito l’episodio della “Signora” Alberti e del “Signor” Pupo… Si qualificano da soli…Si parla per un’ora di rispetto nei confronti delle donne e loro appunto fanno queste belle affermazioni da dementi. Alfonso docet”, ha scritto la Caruso su Instagram. Ma cosa hanno detto di preciso Barbara e Pupo?

Le parole di Barbara Alberti e Pupo contro Paola Caruso al Grande Fratello Vip

Mentre Paola Caruso e Ivan Gonzalez discutevano animatamente in salotto, Alfonso Signorini si è collegato con la camera da letto dove si trovavano gli altri gieffini. Barbara Alberti ha pronunciato una frase che ha suscitato grande polemica sul web, ovvero: “Neanche con una forchetta una donna così”. Pupo, dallo studio, ha rincarato la dose: “Una così che non sta mai zitta non la toccherei nemmeno io”. Due affermazioni che non sono passate inosservate e che hanno inorridito Francesca Cipriani, che ha difeso l’amica Paola sui social network. “Barbara Alberti ce l’aveva anche con me da Chiambretti Night. Evidentemente ce l’ha con le bionde o con le donne in generale. Anzi, sicuramente avrà scambiato Paola per me. Nessuno l’ha richiamata, non ci sono provvedimenti. Direi di prendere qualche iniziativa”, ha dichiarato la Pupa.

Il confronto tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip

“Noi non ci siamo piaciuti e non ci siamo capiti. Poi ci siamo chiariti. Sei venuto in Italia e mi hai fatto pure la sorpresa da Barbara. Non ho mai detto che siamo stati fidanzati. E non ho detto che tu sei gay, ma che non abbiamo quagliato. Tu fai questo con tutte le donne: sei un bel ragazzo e se ti strusci con una ragazza lei pensa di piacerti. Non dovevi dirmi che sono un serpente velenoso, ti ho voluto bene”, ha puntualizzato Paola Caruso a Ivan Gonzalez. durante il confronto al Grande Fratello Vip. “Lo fai con tutte, l’hai fatto con Valeria (Marini, conosciuta a Temptation Island Vip, ndr) e con Sonia (Pattarino, ndr)”, ha aggiunto la Caruso.