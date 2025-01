Wanda Nara ha già un nuovo fidanzato “milionario”: caos con Icardi

Dopo la fine della storia con L-Gante, Wanda Nara ha già un nuovo fidanzato. Sono passate solo poche settimane da quando la diva argentina ha annunciato di aver lasciato il rapper, spiegando di voler concentrare tutte le sue energie sui figli e sulla complessa battaglia legale in corso con l’ex marito Mauro Icardi. La situazione con il calciatore, infatti, è particolarmente tesa: Wanda lo ha denunciato, accusandolo di minacciare la diffusione di suoi video e foto intime. I due si stanno scontrando in tribunale per una serie di questioni delicate, tra cui l’affidamento delle figlie Francesca e Isabella, il mantenimento per tutti i cinque figli di Wanda (inclusi i tre avuti con Maxi Lopez) e la gestione delle proprietà condivise.

Nonostante tutto, sembra che Wanda Nara abbia trovato il tempo per incontrare una nuova persona e dare inizio ad una storia d’amore. Secondo quanto rivelato dal giornalista argentino Angel De Brito durante il programma “El Ejercito de LAM”, il nuovo compagno si chiamerebbe Carlos. Si tratterebbe di un milionario che vive a Nordelta, una prestigiosa località nel Tigre Partido, situata nella provincia di Buenos Aires. Carlos non appartiene al mondo dello spettacolo e i due avrebbero iniziato a frequentarsi circa due settimane fa.

Probabilmente, nonostante avesse dichiarato di voler trascorrere un periodo da sola dopo la rottura con L-Gante, Wanda Nara potrebbe aver cambiato idea alla luce dell’ufficializzazione della relazione tra Mauro Icardi e China Suarez. Quest’ultima, infatti, è la stessa donna con cui Icardi l’aveva tradita tre anni fa, causando una crisi irreparabile nel loro matrimonio. Ogni giorno, i due si scambiano nuove dichiarazioni sui social, un comportamento che, secondo indiscrezioni provenienti dall’Argentina, farebbe perdere le staffe all’ex opinionista del Grande Fratello Vip.

Insomma, tra Wanda Nara e Icardi sembra ormai in corso una guerra di ripicche senza fine. Come se non bastasse, pare che, mentre Icardi si gode il soggiorno a Mar del Plata con la nuova fidanzata, Wanda starebbe valutando di acquistare una casa proprio di fronte a quella dell’ex marito. Come reagirà Icardi alla presunta nuova relazione dell’ex moglie? Non resta che attendere per scoprirlo.