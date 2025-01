Icardi e China Suarez, è ufficiale: foto con figlie, poi accusa Wanda

Dopo la separazione ufficiale dello scorso ottobre, seguita dall’annuncio della relazione di Wanda con L-Gante, tra Wanda Nara e Mauro Icardi è iniziata una battaglia legale e mediatica che sembra non trovare una tregua. La situazione, già di per sé complicata, è precipitata durante le vacanze natalizie. In quel periodo, le figlie della coppia, Francesca e Isabella, erano in compagnia del padre. Quello che Wanda non poteva immaginare, però, era che nella stessa casa fosse presente anche la China Suarez, l’attrice argentina con cui Mauro l’aveva tradita tre anni fa, dando inizio alla crisi infinita della coppia.

Mauro Icardi e China Suarez hanno iniziato a condividere su Instagram foto allusive, lasciando intendere di trovarsi insieme alle figlie di lui e ai figli di lei e scatenando la furia di Wanda Nara. Quest’ultima ha accusato l’ex marito di non averle nemmeno permesso di parlare al telefono con le bambine e ha poi diffuso chat intime di Icardi. La vicenda ha raggiunto un nuovo apice quando Wanda si è finalmente riunita con Francesca e Isabella. Secondo quanto riportato dalla giornalista argentina Yanina Latorre, le bambine avrebbero confessato alla madre, in lacrime, di non sapere che quella donna fosse la nuova fidanzata del papà e la stessa con cui lui aveva tradito la mamma anni prima. Mauro, infatti, avrebbe detto loro che si trattava solo di un’amica.

LO QUE CUENTA YANINA ES TERRIBLE CHICOS🙏🏻 pic.twitter.com/Y6CeK0vrLx — feli (@nom0leste) January 9, 2025

Alla luce di queste nuove e pesanti accuse, Mauro ha vuotato il sacco, pubblicando nelle sue storie Instagram diverse foto della China Suarez con le sue figlie, con scritto: “L’amore vince sempre sull’odio”. Poco dopo, ha condiviso un lungo post in cui, in 15 punti, risponde a quelle che definisce le bugie dell’ex moglie, raccontando la sua versione dei fatti sulle vicende che hanno tenuto banco nelle ultime settimane. Prima di tutto, fa menzione alla richiesta di un giudice e di un difensore minorile per la situazione delle bambine.

Da lì, Icardi prosegue con una serie di accuse precise: sostiene di essere stato cacciato di casa con false accuse di violenza, afferma che Wanda avrebbe avuto una relazione con L-Gante per tre anni mentendo a tutti, e accusa l’ex moglie di aver dato buca alle figlie, non mantenendo la promessa di passare con loro il Capodanno. Mauro aggiunge poi ulteriori dettagli, dichiarando che Wanda avrebbe tradito anche il suo amante con il calciatore Keita a Dubai nel gennaio 2023.

Il calciatore denuncia inoltre che la diffusione di vecchie chat intime tra di loro loro stia provocando grande disagio ai figli e che Wanda starebbe cercando di manipolare le bambine contro di lui. Contrariamente alle accuse di Nara, sostiene che le sue figlie sapevano perfettamente chi fosse la China Suarez, avendo ascoltato le sue canzoni su Spotify, e conferma che ora è lei la donna al suo fianco. Infine, l’ex giocatore dell’Inter ribadisce di aver portato tutta la questione davanti alla giustizia. Per il momento, Wanda Nara non ha ancora risposto a queste dichiarazioni, ma la situazione sembra destinata a peggiorare ulteriormente.