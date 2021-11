“Wanda Nara, ero con tuo marito”, la tragica telefonata di China Suarez

La coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi non smette di essere al centro dei pettegolezzi. Dopo litigate, scenate, riappacificazioni e accuse di tradimento arrivano adesso dall’Argentina scottanti rivelazioni su una telefonata che Wanda avrebbe fatto alla presunta rivale in amore, China Suarez. Ecco cosa si sarebbero dette le due e cosa starebbe succedendo tra i due coniugi.

Sulla crisi tra la procuratrice e il calciatore si è detto di tutto. Le ultime voci affermano che ci sia stato un effettivo incontro tra “Maurito” e la modella e attrice Eugenia “China” Suarez, sospettata dalla Nara dal primo momento di rovinarle la famiglia. I due si sarebbero incontrati in un albergo a Parigi. Ovviamente, la moglie del calciatore del Paris Saint-Germain, una volta scoperto tutto sarebbe andata su tutte le furie, decidendo addirittura di mettere la parola fine al matrimonio.

A insaporire la vicenda c’è una presunta telefonata intercorsa tra la Nara e la Suarez. Wanda, con il cuore spezzato, avrebbe deciso di parlare con l’attrice per avere dettagli sull’incontro avvenuto tra lei e Icardi, comunicato alla Nara da una mail anonima. Il contenuto della telefonata è stato rivelato dalla giornalista Paula Varela durante un programma argentino, “Intrusos”.

Al contrario di ciò che si potrebbe immaginare secondo la giornalista le due sarebbero riuscite a discutere mantenendo la calma. Purtroppo, però, è arrivata subito la conferma dell’avvenuto incontro tra la “China” e “Maurito“. “È vero che ero con tuo marito“, avrebbe subito ammesso l’attrice. Questa, inoltre, avrebbe subito puntualizzato: “Stai calma, non siamo arrivati a consumare perché Mauro non poteva”. Questa dichiarazione avvalora le parole di Icardi, il quale avrebbe spiegato alla moglie che, in preda ad una febbre, non avrebbe avuto nessun tipo di rapporto fisico con l’attrice, ad esclusione di qualche bacio.

Poi, come raccontato dalla giornalista argentina, sarebbe arrivato un altro duro colpo per Wanda. La Suarez si sarebbe difesa attaccando il calciatore, dicendo che è stato lui ad iniziare a flirtare con lei e non il contrario:

“Quello che ha iniziato tutto è stato tuo marito. Che non menta e ti dica la verità, perché tu mi hai tirato addosso di tutto e quello che ha cominciato è stato tuo marito. Mi ha detto che vi stavate separando, che eri molto cattiva, quindi chiedi spiegazioni anche a lui.”

Icardi-Nara, lieto fine o tregua?

Wanda Nara, ovviamente ferita da queste parole, avrebbe deciso di lasciare il marito per la seconda volta in poche settimane. A quanto pare, però, tra i due sembra essere tornato, almeno temporaneamente, il sereno. A giudicare dalle foto Instagram postate dal calciatore negli ultimi giorni Wanda avrebbe perdonato di nuovo il marito, con il quale è volata a Dubai. Ciò avviene a qualche giorno di distanza dalla loro feroce lite in un ristorante a Milano, mentre Mauro cercava disperatamente di riconquistare l’imprenditrice. Pace fatta o semplice tregua? Staremo a vedere.