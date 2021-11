Wanda e Icardi litigano in pubblico: “Lo farai ancora!”, poi volano a Dubai

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno litigato in un ristorante e alcuni presenti hanno raccontato l’accaduto. Come riportato dal settimanale Oggi, infatti, la coppia è stata beccata durante una cena in un ristorante di Milano, un pranzo non proprio sereno e pacifico. A quanto pare non è stata una normale lite tra coniugi ma qualcosa di più, soprattutto perché è avvenuta in pubblico. Icardi avrebbe raggiunto la moglie per far pace, ancora una volta, ma non è andata bene. Seduti al tavolo del ristorante, uno posto molto lussuoso del capoluogo lombardo, i due hanno finito per urlarsi contro.

Si vocifera in queste ore di una “tremenda lite tra Wanda e Icardi, ai limiti del violento”, così ha scritto il settimanale. Insomma, è stata una cena tutt’altro che di riappacificazione. Sono trapelati anche altri dettagli, per esempio cosa si sono detti. Mauro Icardi vuole riconquistare a tutti i costi Wanda, ma lei per il momento non ne vuole proprio sapere. È bene specificare che è la sua scelta per il momento, dato che anche qualche settimana fa sembrava molto decisa a chiudere il rapporto e invece alla fine ha perdonato il marito. Chissà che non possa succedere di nuovo, insomma.

Pare che Wanda abbia rinfacciato gli errori a Icardi: “Lo farai di nuovo”, gli avrebbe detto durante la lite nel ristorante. Icardi ha risposto con un “ti giuro di no”. Ma oggi non si parla solo del litigio, ci sono anche altri retroscena sui presunti tradimenti del calciatore, soprattutto dopo le voci su cosa avrebbe raccontato Eugenia China Suarez. Eppure al momento i due sono insieme.

Dopo la lite al ristorante Wanda Nara e Icardi sono volati insieme a Dubai. Si intuisce dai loro movimenti sui social, da ciò che hanno postato. Entrambi si trovano negli Emirari Arabi: lei ha postato foto e video in aereo e poi dei grattacieli; Mauro ha scattato una foto e ha taggato proprio la moglie. Insomma, siamo davanti a una nuova puntata della loro telenovela. Arriverà presto un altro post in cui annunciano la riappacificazione? Oppure è un viaggio di famiglia e sono insieme solo per il bene dei figli?