Wanda Nara è tornata con L-Gante: parla lui, “ci amiamo”

Non c’è tregua nella turbolenta separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Ma cos’è successo questa volta? Dopo aver annunciato la rottura poche settimane fa, la showgirl argentina sembra essere tornata ufficialmente con il rapper L-Gante. Appena dopo le festività natalizie, Wanda aveva dichiarato di aver lasciato il fidanzato per concentrarsi sui suoi figli e sulla battaglia legale in corso con Icardi. Da quel momento, però, la situazione è degenerata e tra i due non sono mancati scambi al vetriolo e reciproche denunce.

Nel frattempo, il calciatore ha anche ufficializzato la sua relazione con China Suarez, l’attrice argentina con la quale aveva tradito l’ex moglie per la prima volta tre anni fa. L’esposizione pubblica ha fatto infuriare ancora di più Wanda la quale, nel frattempo, ha accusato l’ex marito di aver ‘abbandonato’ le due figlie che hanno in comune, Francesca e Isabella. Come se non bastasse, pochi giorni fa, il programma argentino El Ejercito de LAM ha rivelato che Wanda avrebbe iniziato a frequentare un altro uomo, un milionario estraneo al mondo dello spettacolo.

Tuttavia, il presunto flirt, ammesso che ci sia mai stato, è durato davvero poco. Nelle ultime ore, Wanda Nara è volata a Cordoba, città argentina, per impegni di lavoro, e proprio lì è stata avvistata in compagnia del suo ex fidanzato, L-Gante. I media argentini non hanno perso tempo e hanno iniziato a indagare, tanto che il rapper è intervenuto telefonicamente durante il programma Intrusos.

Il conduttore non ha perso tempo e gli ha subito chiesto perché fosse insieme a Wanda e cosa stessero facendo. Al che, L-Gante ha spiegato che è stata lei ad accompagnarlo per alcuni lavori musicali, confermando di fatto la loro riconciliazione. “Si, è tutto in ordine. Non abbiamo mai litigato, ci siamo allontanati per qualche giorno. Mi sono fatto i fatti miei e ora stiamo di nuovo bene”, ha commentato il cantante.

Il rapper ha poi spiegato di non voler intromettersi nella disputa tra Wanda e Icardi e, con tono ironico, ha scherzato definendo il calciatore “un grande”. “Wanda è totalmente innamorata di me. E io di lei”, ha infine aggiunto. Per ora, la showgirl non ha commentato la vicenda, ma sembra ormai chiaro che sia effettivamente tornata insieme a L-Gante. D’altronde, negli ultimi tre anni, la loro storia è stata piena di tira e molla, dunque questa non sarebbe una novità.

Poco prima che fosse confermato il ritorno con il rapper, sono emerse alcune telefonate scandalose tra Icardi e Wanda, durante le quali i due discutono animatamente sulla custodia delle figlie, scambiandosi accuse e insulti feroci. Wanda ha accusato Mauro di preferire i figli della sua nuova compagna ai loro, usando parole poco gentili persino nei confronti dei bambini di China Suarez. Non solo, Wanda ha definito la China una “pro**ituta”, un insulto che Mauro ha poi rivolto a sua volta allìex moglie. Insomma, ci sarà mai una fine a questa triste telenovela? Chissà…