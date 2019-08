Wanda Nara confermata a Tiki Taka: con lei due ex calciatori big

Wanda Nara sarà di nuovo ospite fissa a Tiki Taka: niente co-conduzione con Pardo. Anche Vieri e Cassano arruolati nel programma di Italia 1

La nuova stagione calcistica è alle porte e le trasmissioni tv stanno ultimando gli ultimi ‘colpi di mercato’ per l’anno che verrà. Tiki Taka ha fatto sapere di averne messi a segno addirittura tre: Wanda Nara, Christian Vieri e Antonio Cassano. Tutti e tre non sono volti nuovi nel programma di Italia 1 condotto dal vulcanico giornalista Pierluigi Pardo. La moglie di Mauro Icardi già lo scorso anno è stata un’ospite fissa dello show sportivo, mentre Fantantonio e Bobo-Gol hanno calcato gli studi occasionalmente.

Il retroscena di Chi su Wanda a Tiki Taka

La prima puntata della stagione 2019/2020 di Tiki Taka vedrà la luce domenica 25 agosto e sarà trasmessa eccezionalmente in prima serata per non mancare l’appuntamento della prima giornata di Serie A. A proposito di Wanda Nara, tramonta definitivamente l’indiscrezione che la voleva sì ancora a Tiki Taka, ma non nella veste di opinionista bensì di co-conduttrice al fianco di Pardo. A spifferare il sussurro di recente è stato il settimanale Chi, che informava che sulla questione il giornalista non sarebbe stato del tutto d’accordo. La moglie di Icardi ci sarà comunque, ma seduta tra gli altri ospiti. Nessun ruolo di presentatrice o simili.

Wanda Nara in attesa del sesto figlio? Il gossip

Nelle ultime settimane Wanda è stata chiacchieratissima su più fronti: dalle scelte da agente del marito, al futuro in tv, fino alla sua vita privata e sentimentale. Il gossip ha infatti rumoreggiato a più riprese su una sua possibile dolce attesa. Anche in questo caso a lanciare lo spiffero è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Sempre sulle pagine di Chi, infatti, si è mormorato che la sudamericana sarebbe rimasta incinta per la sesta volta. Il vociferio si è diffuso anche nella sua terra d’origine, l’Argentina. Nel frattempo sia lei sia Mauro Icardi tacciono. Ma una cosa è sicura: la chiacchieratissima Wanda anche nella prossima stagione sarà seduta sulle poltrone di Tiki Taka. Sia chiaro: come ospite e non come conduttrice.