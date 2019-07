Wanda Nara incinta del sesto figlio? Nuovo gossip sulla moglie di Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo genitori? L’indizio

Negli ultimi mesi la cronaca rosa ha parlato davvero molto di loro due. Wanda Nara e Mauro Icardi sono finiti spesso al centro dell’attenzione, anche un po’ a causa della partecipazione di Ivana Icardi al Grande Fratello. Ora la coppia è tornata a far parlare di sé a causa di un altro e dolcissimo motivo. La showgirl potrebbe essere in attesa del suo sesto figlio e a lanciare il gossip non è altri che il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Sulle pagine dell’ultimo numero di Chi, la super bionda appare con delle forme un po’ più prosperose rispetto al solito. Al momento i diretti interessati non hanno proferito parola a riguardo, anche se lo scatto pubblicato sulla nota rivista sembra parlare chiaro e tondo.

Mauro Icardi papà per la seconda volta? Wanda Nara e il pancino sospetto

Wanda Nara ha da poco bloccato tutti i suoi prossimi impegni lavorativi e il motivo potrebbe essere proprio l’arrivo di una sesta gravidanza. Fino a pochi giorni fa si pensava che la presentatrice avesse deciso di stare al fianco di suo marito Mauro Icardi, aiutandolo anche a fare la scelta giusta per quanto riguarda il suo futuro calcistico, eppure le cose potrebbero stare diversamente. In ogni caso, nulla è stato ancora confermato. Intanto, la coppia mostra fieramente le foto della loro super famiglia attraverso i canali social. Negli ultimi giorni, sia lei che Icardi hanno postato su Instagram foto e video dei giorni trascorsi insieme ai loro bambini.

Wanda Nara lascia Tika Taka, Mauro Icardi sceglie per il suo futuro

Wanda e Mauro sono follemente innamorati proprio come il primo giorno e a quanto pare il loro amore potrebbe essere presto suggellato dall’arrivo di un nuovo bebè. Mentre attendiamo conferme, ricordiamo che la Nara ha dato il suo addio a Tiki Taka e pare sia pronta a divenire l’agente di suo marito. Al momento, ancora non è chiara la società calcistica con cui lavorerà nel corso della prossima stagione Icardi.