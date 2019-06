Wanda Nara lascia Tiki Taka per amore di Mauro Icardi

Perché Wanda Nara ha deciso di lasciare Tiki Taka

Wanda Nara lascia momentaneamente la televisione italiana. Dopo un anno da prima donna a Tiki Taka, il programma calcistico di Pierluigi Pardo in onda su Canale 5, la soubrette argentina ha deciso di dedicarsi ad altro. Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 12 giugno, Wanda ha scelto di non proseguire la sua avventura da opinionista nel salotto dello show sportivo. Una scelta che sorprende tutti gli appassionati della trasmissione, visto che la Nara era arrivata solo un anno fa, dopo l’addio improvviso di Melissa Satta, volto del format per un lungo periodo. Ma la moglie di Mauro Icardi ha preso questa decisione proprio per seguire con maggiore attenzione la sua grande famiglia ma pure per intensificare il suo ruolo da procuratrice.

Wanda Nara vuole dedicarsi alla famiglia e al marito Icardi

“Wanda Nara l’anno prossimo non farà più parte della squadra di Tiki Taka, dove ha fatto da opinionista per tutta la stagione. Dal prossimo anno penserà a fare la mamma e (forse) l’agente del marito perché anche questa posizione è in bilico”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Dunque sembra che Wanda stia pensando di smettere di seguire la carriera del marito, anche se in queste ore continua a seguire le trattative con l’Inter e altri club interessati ad Icardi.

Wanda Nara e Mauro Icardi restano a vivere a Milano?

Dopo le polemiche della scorsa primavera, non è chiaro il futuro calcistico di Mauro Icardi. L’attaccante e la moglie Wanda Nara sono ai ferri corti con l’Inter, che potrebbe liquidare nelle prossime settimane il suo ex capitano. Per il calciatore si parla di un probabile futuro nella Juve o nel Napoli, ma non sono esclusi trasferimenti all’estero. Come finirà? Per ora una cosa è certa: Wanda ha già detto addio a Tiki Taka.