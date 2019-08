Wanda Nara co-conduttrice a Tiki Taka, ma Pardo dice no

Wanda Nara vorrebbe il posto da co-conduttrice a Tiki Taka: Pierluigi Pardo si sarebbe opposto

Wanda Nara, secondo quanto rivela il nuovo numero di Chi, avrebbe intenzione di diventare co-conduttrice di Tiki Taka! Il noto programma sportivo avrebbe riproposto alla moglie di Mauro Icardi di prendere parte alla nuova edizione con Pierluigi Pardo, dopo l’esordio della scorsa stagione. Ma pare che l’agente sportiva non voglia più svolgere il ruolo di valletta e vorrebbe un ruolo più rilevante. Scendendo nel dettaglio, Wanda vorrebbe diventare co-conduttrice della trasmissione, a fianco a Pardo. Sembra proprio che questa soluzione non sia possibile. Infatti, sempre secondo quanto rivela il settimanale, il presentatore avrebbe già fatto sapere di non voler condividere il suo ruolo da protagonista all’interno del programma. Nonostante ciò, pare che la moglie di Icardi non abbia alcuna intenzione di fare un passo indietro. Sembra proprio che l’agente voglia dare una bella smossa alla sua carriera di showgirl. La moglie del noto calciatore argentino sarebbe stanca del ruolo di valletta e vorrebbe, dunque, qualcosa di più.

Wanda Nara co-conduttrice a Tiki Taka? La showgirl argentina contrastata da Pardo

Ora, in attesa di una risposta da parte della redazione del programma, è già certo che la cosa non farebbe per nulla piacere a Pardo. Già qualche tempo fa, il conduttore aveva fatto sapere di non voler condividere il ruolo di conduttore con nessun'altro. Sappiamo, però, che Wanda molto spesso riesce comunque a ottenere ciò che vuole. Già da qualche mese si parla dell'assenza dell'agente all'interno del programma. Infatti, sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, si leggeva che la showgirl argentina aveva appunto scelto di dedicarsi alla sua famiglia e di lasciare così il suo posto nella trasmissione di Italia 1. "Dal prossimo anno penserà a fare la mamma e (forse) l'agente del marito perché anche questa posizione è in bilico", rivelava il settimanale.

Wanda Nara non più nelle vesti di showgirl: Tiki Taka sta per tornare

Ora sembra che Wanda sia pronta a prendere un ruolo da protagonista all’interno del programma. Ma le sue intenzioni potrebbero non trovare riscontro positivo. Intanto, la trasmissione sta già per tornare sul piccolo schermo. Scendendo nel dettaglio, dal prossimo 25 agosto rivedremo il programma su Italia 1.