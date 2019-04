Wanda Nara cade a Tiki Taka: quarto Tapiro da Striscia la notizia

Wanda Nara caduta a Tiki Taka: Striscia la notizia trasmette il fuori onda

Ennesimo Tapiro d’oro di Striscia la notizia per Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi è stata raggiunta a Milano dall’inviato Valerio Staffelli dopo una caduta avvenuta dietro le quinte di Tiki Taka. Il programma di Pierluigi Pardo dove la soubrette argentina, oggi procuratrice di calcio, è diventata prima donna dallo scorso settembre dopo l’addio di Melissa Satta. In una delle ultime puntate Wanda si è esibita in un focoso tango ma dietro le quinte, durante le prove del balletto, è caduta. Un fuori onda che il tg satirico di Antonio Ricci manderà in onda per la prima volta nella puntata in onda su Canale 5 martedì 23 aprile e condotta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Le parole di Wanda Nara dopo il quarto Tapiro di Striscia la notizia

“Questo è l’anno dei premi per me. Il Tapiro d’oro porta fortuna. Portane uno a Mauro”, ha dichiarato Wanda Nara a Striscia la notizia. Nei mesi scorsi la sud americana ha ricevuto altri tre Tapiri per via dei problemi calcistici del marito Mauro Icardi con l’Inter. E a proposito della squadra nerazzurra, Wanda ha chiarito per l’ennesima volta la sua fede calcistica e quella dei suoi figli. “La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l’iscrizione a scuola ai bambini”, ha puntualizzato a proposito di un eventuale rinnovo di Icardi. “Fascia di capitano? Vediamo…non sarebbe un problema”, ha aggiunto Wanda riguardo il riconoscimento che è stato tolto a Mauro qualche mese fa.

Striscia la notizia: nuova frecciatina di Wanda Nara alla cognata Ivana

Al momento della consegna del Tapiro non è mancata una frecciatina a Ivana Icardi, la sorella di Mauro che si è scagliata duramente contro la cognata. “Io vado d’accordo con tutti. Ma la sorella di Icardi usa le mie bambine per fare business”, ha sentenziato Wanda Nara, che ha approfondito la querelle famigliare con Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo.