Icardi entra al Grande Fratello? Wanda Nara svela la decisione del marito

Icardi entra al Grande Fratello 16 per un confronto con la sorella? Le parole di Wanda Nara

Da quando Ivana Icardi è entrata nella Casa del Grande Fratello 16 sono in molti ad attendere un eventuale confronto con il fratello Mauro. Soprattutto perché i due hanno da qualche tempo un rapporto burrascoso. Un vero e proprio dramma per Ivana, che ne ha parlato più volte nella tv italiana, prima a Domenica Live e poi nel reality show Mediaset. Dopo che Wanda Nara ha diffidato la cognata a parlare di lei, ci sarà mai un faccia a faccia in diretta tv? Assolutamente no. Ospite di Verissimo, la moglie e procuratrice di Icardi ha seccamente negato la possibilità di vedere l’attaccante dell’Inter nello show di Barbara d’Urso

Nessun confronto tra Mauro e Ivana Icardi al Grande Fratello

“Mauro non andrà mai al Grande Fratello per un confronto con la sorella. E neppure io ci andrò mai: i problemi di famiglia si risolvono nel salotto di casa nostra no in televisione”, ha seccamente ribadito Wanda Nara a Verissimo. La soubrette argentina ha poi menzionato i recenti guai sportivi di Icardi e il modo in cui la sorella non è riuscita ad aiutare il campione. “Quando tuo fratello sta male devi tendergli una mano e non passargli sopra“, ha sottolineato Wanda, che dallo scorso agosto è la prima donna del programma tv Tiki Taka.

Wanda Nara smentisce a Verissimo le parole di Ivana

“Ivana non è sincera. Mauro è un grand’uomo: non solo aiuta la famiglia, ma aiuta anche gente che non conosciamo. Quando la sorella andava all’università, le ha anche regalato una macchina per aiutarla. Lei sta parlando male del fratello. Questo non ha prezzo!”, ha precisato Wanda Nara nel salotto di Silvia Toffanin.