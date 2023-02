By

Secondo alcuni gossip che arrivano dall’Argentina la moglie di Mauro Icardi avrebbe intascato un compenso stellare per le sue confidenze

Wanda Nara è tornata recentemente protagonista della tv italiana grazie all’intervista a Belve di Francesca Fagnani. Il programma, diventato un piccolo cult in seconda serata, è sbarcato in prime time. Stando ad alcune indiscrezioni che arrivano dall’Argentina la moglie e agente di Mauro Icardi avrebbe accettato l’invito a Roma solo dietro un lauto compenso.

Juan Etchegoyen, conduttore del format argentino Mitre Live, ha raccontato:

“Non l’ha fatto per niente, le hanno dato una montagna di soldi. Quello che interessava a loro era che lei rispondesse domande profonde e giocose e ovviamente parlasse della questione Icardi, Wanda non ha posto molte condizioni quando ha visto quanto l’avrebbero pagata”

Wanda Nara è uno dei personaggi più discussi in Argentina e per questo la 36enne ha più volte rimarcato che dalle parti di Buenos Aires è molto famosa rispetto a Belen Rodriguez, che è praticamente una sconosciuta. Nell’ultimo anno Wanda è stata coinvolta in diversi show argentini e prossimamente sarà al timone della versione locale di Masterchef. Juan Erchegoyen ha affermato a proposito dell’ospitata a Belve:

“La cifra che mi hanno detto è scioccante, una fonte europea importante mi ha assicurato che dopo aver negoziato per diversi giorni le hanno offerto un milione. Ed è la cifra che le hanno pagato”

Stando a tali affermazioni, dunque, Wanda Nara avrebbe intascato un milione di euro dalla Rai per le sue confidenze a Belve. Sarà vero? Nessuna replica è arrivata da parte della diretta interessata o da Francesca Fagnani.

L’intervista di Wanda Nara a Belve

A Belve Wanda Nara ha finalmente confermato il ritorno di fiamma con Mauro Icardi dopo un tira e molla lungo mesi e mesi. Ha inoltre parlato, senza svelare troppo, delle avance ricevute da Keita Baldé, ex calciatore di Inter e Lazio sposato con la soubrette italiana Simona Guatieri. In più ha smentito la presunta storia d’amore con Diego Armando Maradona: un gossip che le ha regalato grande successo quando era solo un’attrice teatrale ventenne in cerca della grande occasione.

Senza dimenticare le parole sul primo marito Maxi Lopez che, come spiegato da Wanda Nara a Francesca Fagnani, non è più riuscito a ricucire un rapporto con l’ex amico Mauro Icardi nonostante la loro grande famiglia allargata. E poi non sono mancate le lacrime: Wanda si è commossa pensando alla sua amata nonna.

Prima di Belve Wanda Nara è stata ballerina per una notte a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, dove potrebbe tornare il prossimo anno in qualità di concorrente, e poi ha concesso un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo.