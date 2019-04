Walter Nudo malore: prime immagini dopo l’operazione

Walter Nudo si sta riprendendo dopo il malore accusato a Los Angeles e l’operazione al cuore. Prime immagini dopo la grande paura

Aveva fatto preoccupare tutti i suoi amici e fan e la notizia del malore che lo ha colpito mentre si trovava a Los Angeles ha tenuto con il fiato sospeso chi più gli vuole bene. Ora Walter Nudo sta bene, come attestano le immagini pubblicate sul settimanale Chi. Il giornale di Alfonso Signorini lo ha fotografato mentre si concede una passeggiata per le vie di Milano. L’operazione che ha subito nelle scorse settimane è andata molto bene, come aveva confermato lo stesso attore con un post Instagram. Mentre gli amici e la tv non facevano altro che parlare delle sue condizione di salute, Nudo ha preferito fare rientro in Italia dall’America. E si è affidato nelle mani e nella bravura dei medici e dei chirurghi dell’Ospedale Monzino della città lombarda. Un brutto spavento ed ora Walter torna più forte che mai.

Walter Nudo: la paura per le due ischemie cerebrali

Le condizioni di Walter Nudo sono apparse subito non gravi, nonostante l’attore abbia avuto ben due ischemie cerebrali dovute ad un problema al cuore. Tornato in Italia, Nudo è stato sottoposto ad una piccola operazione non invasiva, lo scorso 16 aprile, che è andata benissimo tanto che l’ex gieffino è stato immortalato mentre si concede una passeggiata all’aria aperta a Milano, subito dopo le sue dimissioni. Le prime parole dopo l’operazione sono state raccolte su Instagram, in un lungo messaggio di ringraziamento ai fan e a tutti coloro che gli sono stati vicini fisicamente e non. “Sono così grato di aver ricevuto tanto amore dalla mia famiglia, da vecchi e nuovi amici da tutto il mondo, da persone che conoscevo appena“, poi ha continuato spiegando le sue condizioni: “L’intervento è andato bene“.

Walter Nudo come sta dopo l’operazione? L’amore dei figli

Walter Nudo ha passato alcuni giorni insieme ai figli, Elvis e Martin. I ragazzi vivono all’estero dove stanno portando avanti delle carriere magnifichenel mondo della danza. La vicinanza dei figli è essenziale per un suo totale recupero, lo abbiamo visto al Gf Vip quando l’attore ami i ragazzi e senta per loro una amore fortissimo. La lontananza è difficile da sopportare ma in questi momenti difficili la famiglia si ricompone e viene immortalata da una splendida foto.