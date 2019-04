Walter Nudo sta meglio: le parole dopo la sorpresa dei figli

View this post on Instagram

…qualche giorno fa, Elvis e Martin, mi hanno fatto una sorpresa! Avevo detto loro di non preoccuparsi , di non distrarsi dai loro obbiettivi , impegni, che tutto sarebbe andato bene… ma dato che sono più testardi del loro padre, hanno insistito non solo con me, ma soprattutto con i loro boss del teatro di Monaco di Baviera per avere, straordinariamente, un giorno di permesso dai loro spettacolo, per venirmi a trovare! Che dire … a volte sono felice della loro testardaggine ! 🤷🏻‍♂️🙏 ❤️ Con mia grande sorpresa , ho scoperto solo ora che hanno iniziato a suonare la chitarra! Elvis ha sponsorizzato l inizio della band 🎼🎸😊 E’ incredibile come i nostri figli non ci ascoltano ma ci guardano! Noi possiamo usare belle parole con loro ma alla fine loro prenderanno ispirazione da quello che noi facciamo , in particolare quello che facciamo con passione ! Ecco perché è COSÌ IMPORTANTE , prima come genitori e poi come esseri umani , fare sempre più cose che ci appassionino , … continuare a inseguire i nostri sogni, qualunque esso siano, perché così facendo , come un sasso che cade nell aqua, creeremo tante piccole onde che arriveranno a toccare sponde , inspirare cuori di persone , anche quelle che nemmeno conoscevamo! Non rimandare più a domani , la vita è troppo corta per perdersi nelle cazzate ! Vi auguro una meravigliosa Pasqua piena di amore per tutte le persone a voi care, ma soprattutto per VOI STESSI !!! In questo giorno di RINASCITA fatti un regalo : Quel e’ il sogno dentro di te che ha bisogno di RINASCERE ? 🙏🙏❤️😘