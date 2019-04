Walter Nudo è stato operato al cuore: le prime parole dell’attore

Come sta Walter Nudo? News sull’operazione al cuore dopo le due ischemie

Walter Nudo è stato operato al cuore. Dopo le due ischemie che lo hanno colpito nei giorni scorsi a Los Angeles oggi, martedì 16 aprile 2019, l’attore si è sottoposto ad un delicato intervento all’ospedale Monzino di Milano. Come fa sapere il suo staff in una nota stampa tutto è andato per il meglio: l’operazione si è risolta rapidamente e senza alcuna complicazione. Uscito dalla sala operatoria ora Walter resterà in ospedale ancora per qualche giorno. Subito dopo dovrà affrontare un periodo di convalescenza nella quale il vincitore del Grande Fratello Vip dovrà seguire un programma di recupero concordato e molto personalizzato. L’entourage dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha ringraziato tutti i medici e i fan che si sono preoccupati per la salute del 48enne.

Il post di Walter Nudo su Instagram dopo l’operazione

Sul profilo Instagram di Walter Nudo è apparsa una foto dell’attore in ospedale, subito dopo l’operazione. L’ex gieffino si è mostrato tranquillo e sorridente. E soprattutto molto riconoscente nei confronti dei suoi fan, che ha omaggiato con una lunga dedica che potete leggere qui sotto. Il post ha ricevuto in pochi minuti molteplici like e commenti, tra i quali spiccano quelli di ex concorrenti del Grande Fratello Vip come Enrico Silvestrin, Benedetta Mazza, Martina Hamdy, Jane Alexander, Giulia e Silvia Provvedi.

Walter Nudo colpito da due ischemie a Los Angeles

Lo scorso 8 aprile, mentre si trovava in California per motivi di lavoro, Walter Nudo è stato colpito da due ischemie al lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore. Dopo un primo ricovero a Los Angeles, Walter ha fatto rientro in Italia, dove si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.