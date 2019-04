Walter Nudo malore, Enrico Silvestrin svela: “Giorni fa un segnale di stop”

Dopo la notizia del malore e il ricovero d’urgenza di Walter Nudo, l’amico ed ex gieffino, Enrico Silvestrin, commenta la notizia e svela alcuni dettagli

La notizia del malore e successivamente del ricovero d’urgenza di Walter Nudo ha fatto il giro del web. L’amico Enrico Silvestrin ha voluto raccontare tutto il suo dispiacere nei confronti del malore di Nudo ed ha anche svelato alcuni dettagli su cosa è successo all’attore qualche giorno fa. Walter Nudo, durante la giornata di ieri è stato trasportato al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills, la stesso ospedale in cui un anno fa Chiara Ferragni ha dato alla luce il piccolo Leone. Si parlava di problemi al cuore, ma ora è arrivata la conferma sul suo malore. Walter Nudo ha avuto due ischemie al cervello. Silvestrin, che con Walter Nudo ha condiviso l’esperienza al Gf Vip diventandone molto amico, ha raccontato alcuni dettagli in più riconducibili a due giorni fa, quando lo ha sentito al telefono. Le sue parole sono bene scandite in alcune Instagram stories.

Walter Nudo malore, Enrico Silvestrin rivela alcuni segnali ricevuti dall’attore dal suo corpo

“Spero che tutto rientri nei parametri normali“, ha esordito Silvestrin su Instagram, poi ha continuato confessando cosa è successo alcuni giorni fa a Walter Nudo. “Mi ha scritto due giorni fa da Los Angeles e mi ha detto che ha avuto un segnale di stop dal corpo. Il suoi corpo gli ha detto ‘Fermati’! Io non posso pregare per lui, però i miei pensieri sono con te, Walterino. Che questo ti aiuti a capire una serie di cose, chi ti vuole bene ti sta intorno e io sono tra questi“, ha chiosato l’attore sui social.

Walter Nudo come sta ora? Tutto ciò che sappiamo

La notizia del malore di Walter Nudo è arrivata ai media attraverso il sito Tabloit che ha riportato quanto successo a Los Angeles in esclusiva già da ieri sera. Stando alle indiscrezioni l’ex gieffino avrebbe accusato un problema al cuore, di cui aveva avuto alcuni segnali negli scorsi giorni. Questo quello che è stato svelato ieri, oggi l’Ansa ha però annunciato la verità sul malore di Nudo. Ha avuto due ischemie al lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore. L’ex gieffino è stato dimesso dall’ospedale, con permesso dei medici, per far rientro in Italia e sarà sottoposto ad un intervento all’ospedale Monzino di Milano.