Walter Nudo in ospedale a Los Angeles: malore improvviso per l’attore

Walter Nudo in ospedale: cosa è successo al vincitore del Grande Fratello Vip

Problemi di salute per Walter Nudo. Secondo quanto scrive Tabloit, l’attore sarebbe stato ricoverato con urgenza a Los Angeles. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava in California per alcuni impegni di lavoro. Walter è stato trasportato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills, la stessa struttura ospedaliera dove un anno fa Chiara Ferragni ha partorito il piccolo Leone. Stando alle indiscrezioni l’ex gieffino avrebbe accusato un problema al cuore. Il 48enne, dopo ulteriori accertamenti e condizioni di salute permettendo, dovrebbe rientrare in Italia. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali: sui social network del diretto interessato tutto tace da ore.

Le ultime news su Walter Nudo dopo il Grande Fratello Vip

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip Walter Nudo ha cominciato a dividersi tra salotti televisivi, ospitate nei locali e numerose interviste. Per settimane si è parlato della conduzione di un nuovo programma tv per il conduttore ma per ora non ci sono certezze.

Walter Nudo è rimasto single dopo il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip non ha aiutato Walter Nudo a recuperare il rapporto con la moglie Celine: i due sono rimasti separati anche dopo la fine del reality show di Canale 5.