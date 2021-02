Walter e Andrea Zenga: ora parla l’ex marito di Roberta Termali

Nel caso Zenga ha fatto irruzione anche l’ex marito di Roberta Termali, madre di Andrea. In una intervista esclusiva rilasciata al settimanale Nuovo, anticipata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Andrea Accorroni ha ricostruito i fatti e ha raccontato la sua verità.

L’imprenditore, che ha conosciuto e spostato la mamma del concorrente del Grande Fratello Vip dopo la rottura con Walter Zenga, ha rotto il silenzio svelando dettagli importanti del passato dei due figli dell’ex allenatore:

“Sono contro questa guerra mediatica. È orrendo che due figli accusino così il padre. I genitori commettono errori, ma vanno perdonati”

Il marchigiano crede che l’origine dei dissapori vada ricercata nel rapporto tra Walter Zenga e Roberta Termali, poiché “i figli non sono mai colpevoli, ma solo le vittime”. Secondo quanto dichiarato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Accoroni sostiene che avrebbero dovuto trovare un punto di incontro per chiarirsi, fare pace e perdonarsi a vicenda.

Inoltre, avrebbe tentato di far capire ad Andrea e a Nicolò Zenga che hanno preso in considerazione solo il punto di vista della madre e ci sarebbe da capire che cosa non ha funzionato. A Live-Non è la d’Urso la Termali è stata attaccata dalla prima moglie di Zenga e la conduttrice ha preso le distanze in diretta.

In seguito si è anche esposto sul perché Andrea Zenga si trova nella Casa del GF Vip come concorrente:

“Non è un Vip. Se si trova nel reality lo deve al cognome che porta. Lo penso io e credo anche il resto di Italia”

Andrea Zenga, Pierpaolo Pretelli geloso: la scenata a Giulia Salemi

Se fuori dalla Casa si discute sulla sua famiglia, al GF Vip Andrea Zenga ha creato dissapori tra Pierpaolo e Giulia. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha fatto una scenata di gelosia alla fidanzata perchè convinto che a lei piaccia il coinquilino.

Un interesse che è stato smentito dall’influencer italo-persiana e gli ha fatto notare di avere solo immaginato. Pierpaolo Pretelli è geloso di Andrea Zenga e a nulla sono valse le rassicurazioni della Salemi, la quale l’ha invitato a cambiare il suo punto di vista.

Il ragazzo si è detto non interessato a nessuna delle concorrenti del reality, ha dato il due di picche alla sorella di Andrea Zelletta in diretta, ma sembra avere occhi solo per Rosalinda. L’argomento sarà affrontato nella prossima puntata da Alfonso Signorini?