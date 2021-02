GF Vip Zenga, doccia fredda per tutte le spasimanti: le parole sull’ex

Nella Casa del GF Vip è tempo di confidenze. Dopo l’incontro con la sorella di Andrea Zelletta, Andrea Zenga si è confidato con Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Il giovane si è sfogato sulle sue ultime vicende sentimentali e in particolare sul periodo affrontato dopo la fine della sua storia con Alessandra Sgolastra. Non sono emersi particolari sulla loro relazione finita circa da un anno.

Mentre lui è ancora single, l’ex volto di Temptation Island ha trovato un nuovo amore, tale Luca Clementi, e si è mostrata insieme a lui sul suo profilo Instagram. Per il figlio di Walter Zenga le cose sono diverse nonostante abbia riscontrato numerosi consensi per la sua educazione e gentilezza. Il suo cuore sembra non essere ancora aperto a nessuna nuova conoscenza: “Non ho trovato nessuna che mi prendesse di testa come Alessandra”. Stefania lo ha ascoltato con attenzione: “Ma tu ci torneresti?’“. Zenga ha replicato: “Ormai è finita, mi ha lasciato lei…” .

Andrea si è detto pronto a vivere una nuova storia solo nel caso in cui una ragazza si dimostri all’altezza delle sue aspettative: “Ci vuole una persona interessante”. L’interesse nato tra Zenga e Rosalinda Cannavò al GF Vip diventa sempre più evidente ogni giorno. L’attrice, fidanzata con Giuliano Condorelli, ha ammesso di sentirsi confusa a proposito del rapporto con il compagno.

La conoscenza di Andrea rischia di far aumentare i suoi dubbi. Gli autori stanno provando a spingere su questa vicenda dopo che il giovane ha ammesso che l’avrebbe corteggiata se lei non fosse stata impegnata sentimentalmente. Un tentativo di distogliere l’attenzione sui due è arrivato da parte della sorella di Zelletta, Alessia.

La giovane è entrata nella Casa di Cinecittà per incontrare il personal trainer e invitarlo a cena, una volta conclusa la sua avventura nel programma. Un interesse che sembra non ricambiato da parte di Andrea:

“Fisicamente non è il mio tipo, mi cattura di più una ragazza all’apparenza insicura”

Dopo questa confessione, in cui ha confermato un palese due di picche, la sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne si arrenderà o ripartirà di nuovo all’attacco nel tentativo di conquistarlo?

È evidente che ormai lo sportivo sia indirizzato ad approfondire meglio la conoscenza con Rosalinda, dal momento che la vive giorno e notte in Casa.

Al momento pare che la situazione non lo consenta: Adua non si è sbilanciata più di tanto nei suoi confronti anche se a parlare sono i loro sguardi.