Walter Zenga, l’ex Termali accusa la madre di Andrea: la d’Urso si dissocia

In collegamento a Live Non è la d’Urso Walter Zenga e la moglie Raluca Rebedea hanno dato la loro versione dei fatti sul rapporto dei figli di lui avuti dal secondo matrimonio. Si sono incontrati per caso su un aereo e si sono sposati nel 2005. Dalla loro unione sono nate due figli, ma qualche settimana fa Zenga ha pubblicato un post che ha spiazzato tutti, confessando la fine della storia d’amore. Proprio l’uomo nel salotto di Live ha confermato che non sono separati e di continuare a vivere il suo matrimonio con la travel blogger. Raluca ha spiegato a Barbara d’Urso che ha trovato ingiusto il fatto che l’opinione pubblica possa pensare che Walter sia un padre freddo e che non si prenda cura dei figli:

“Con i nostri piccoli è sempre stato un padre perfetto, molto coccoloso, vuole partecipare in tutto”

Durante gli anni, gli inviti da parte di Walter Zenga ai figli Nicolò e Andrea (quest’ultimo concorrente dell’attuale edizione del GF Vip) pare non siano mancati. Raluca è intervenuta per difendere il marito come padre. I due ragazzi, secondo la versione della donna, non si sono presentati in occasione del loro matrimonio e del battesimo delle loro rispettive figlie.

La blogger di viaggi si è scagliata contro il mondo del web, dichiarando alla padrona di casa di Live di aver ricevuto terribili insulti anche abbastanza imbarazzanti di recente:

“La gente è molto cattiva. Non mi sarei intromessa perché sono figli grandi che possono risolvere la questione con il padre. L’amore di un genitore non si divide ma si moltiplica per quanti figli ha”

Nel corso del talk dedicato alla vicenda Elvira Carfagna, prima moglie di Walter Zenga, ha lanciato una frecciata a Roberta Termali, seconda moglie dell’uomo. Tutto è partito dal giornalista Riccardo Signoretti, il quale ha dichiarato che le due donne “erano amiche prima che Roberta si mettesse con suo marito”. La Carfagna ha confermato tutto:

“Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito”

Barbara D’Urso si è dissociata in diretta da tali dichiarazioni. Nicolò Zenga ha tuonato sui social in difesa della madre, sostenendo di accettare qualsiasi critica e accusa verso la sua persona ma non su Roberta:

“Non accetto in nessun modo che si attacchi mia mamma. Lei non si tocca”

Il ragazzo non riesce a perdonare il padre e in più occasioni è tornato a parlare del rapporto quasi inesistente con il genitore. Nelle prossime ore arriverà la replica della conduttrice di rotocalchi sportivi negli anni Ottanta?